इनडोर पौधों को अच्छी से हवा देने के लिए अपनाएं ये तरीके 

इनडोर पौधे न केवल आपके घर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि ये ताजगी और साफ हवा भी प्रदान करते हैं। इनडोर पौधों के सही तरीके से विकास के लिए उन्हें पर्याप्त हवा मिलना जरूरी होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने इनडोर पौधों को अधिक हवा दे सकते हैं, ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से बढ़ सकें।

#1 पौधों को सही जगह पर रखें पौधों को ऐसी जगह पर रखें, जहां उन्हें प्राकृतिक रोशनी मिले और हवा का बहाव भी अच्छा हो। खिड़कियों के पास या बालकनी में पौधे रखना बेहतर होता है क्योंकि यहां से उन्हें पर्याप्त हवा मिलती है। अगर आपके घर में जगह कम है तो पौधों को दीवार पर टांगने वाले रैक का उपयोग करें ताकि हर दिशा से उन्हें हवा मिल सके।

#2 पौधों के बीच दूरी बनाए रखें पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखना जरूरी है ताकि हर पौधे को चारों ओर से हवा मिल सके। अगर आप पौधों को एक-दूसरे के बहुत करीब रखेंगे तो वे एक-दूसरे की वृद्धि में बाधा डाल सकते हैं और सही तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा पौधों को कुछ फीट की दूरी पर ही रखें ताकि वे खुलकर बढ़ सकें और उन्हें भरपूर हवा मिल सके।

#3 गमलों में छेद जरूर करें गमलों में छेद होना बहुत जरूरी है ताकि पानी सही तरीके से निकल सके और पौधों की जड़ें खराब न हों। इसके अलावा इन छेदों से हवा भी अंदर आती रहती है, जो पौधों के लिए फायदेमंद होती है। अगर आपके गमलों में पहले से छेद नहीं हैं तो आप खुद छेद कर सकते हैं या नए गमले खरीद सकते हैं, जिनमें छेद बने हों।