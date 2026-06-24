नकली हेल्थ गैजेट्स की पहचान कैसे करें? जानिए
क्या है खबर?
आजकल हेल्थ गैजेट्स का चलन काफी बढ़ गया है, जैसे-जैसे इनकी मांग बढ़ रही है, बाजार में नकली प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अपनी सुरक्षा और सेहत के लिए इन नकली प्रोडक्ट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। असली हेल्थ गैजेट्स की पहचान करने और किसी भी खतरे से बचने के लिए यहां कुछ आसान और काम के टिप्स दिए गए हैं ताकि आप सही फैसले ले सकें।
#1
सर्टिफिकेशन देखें
नकली हेल्थ गैजेट्स को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके सर्टिफिकेशन को देखें। असली प्रोडक्ट्स आमतौर पर FDA या यूरोप में CE मार्किंग जैसी जानी-मानी संस्थाओं के सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। ये सर्टिफिकेशन गारंटी देते हैं कि प्रोडक्ट सुरक्षा और परफॉरमेंस के तय मानकों पर खरा उतरता है। अगर किसी गैजेट पर ऐसे सर्टिफिकेशन नहीं हैं तो उसे लेकर सावधान रहें।
#2
प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन्स जांचें
असली हेल्थ गैजेट्स में प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसमें बैटरी लाइफ, साइज, वजन जैसी तकनीकी डिटेल्स शामिल होती हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में यह जानकारी नहीं है या उसकी डिटेल्स साफ नहीं हैं तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। हमेशा मैन्युफैक्चर की वेबसाइट पर दी गई ऑफिशियल जानकारी से स्पेसिफिकेशन्स का मिलान करें ताकि सही जानकारी मिल सके।
#3
ग्राहकों की राय पढ़ें
ग्राहकों की राय यानी रिव्यू से हेल्थ गैजेट्स की असलियत और परफॉरमेंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सेलर की वेबसाइट पर दिए गए रिव्यूज पर ही पूरी तरह भरोसा न करें क्योंकि उन्हें बदला या छिपाया जा सकता है। इसके बजाय भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स पर दिए गए रिव्यूज देखें। असली प्रोडक्ट्स पर आमतौर पर खरीदारों की तरफ से मिली-जुली राय होती है, जिसमें अच्छी और कुछ सुधार वाली बातें दोनों होती हैं।
#4
वारंटी और सपोर्ट की जांच करें
असली हेल्थ गैजेट के साथ वारंटी और कस्टमर सपोर्ट का विकल्प भी मिलता है। जांचें कि क्या सेलर वारंटी के नियम और शर्तें साफ-साफ बता रहा है। इसके साथ ही यह भी देखें कि किसी समस्या के लिए कस्टमर सपोर्ट के आसान माध्यम मौजूद हैं या नहीं, जैसे फोन नंबर या ईमेल आईडी। अगर ये चीजें नहीं हैं या साफ नहीं हैं तो यह प्रोडक्ट नकली होने का संकेत हो सकता है।
#5
कीमतों की सावधानी से तुलना करें
डिस्काउंट मिलना तो आम बात है, लेकिन अगर कीमत इतनी कम हो कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए तो प्रोडक्ट की असलियत पर शक होना लाजमी है। अलग-अलग रिटेलर्स पर कीमतों की तुलना करें और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बाजार में चल रही औसत कीमत का ध्यान रखें। अगर बिना किसी खास वजह के, जैसे मौसमी सेल या प्रमोशन के बिना कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर दिखे तो खरीदने का फैसला करने से पहले सोच-समझकर आगे बढ़ें।