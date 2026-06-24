नकली हेल्थ गैजेट्स की पहचान

नकली हेल्थ गैजेट्स की पहचान कैसे करें? जानिए

लेखन अंजली 09:17 am Jun 24, 202609:17 am

क्या है खबर?

आजकल हेल्थ गैजेट्स का चलन काफी बढ़ गया है, जैसे-जैसे इनकी मांग बढ़ रही है, बाजार में नकली प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अपनी सुरक्षा और सेहत के लिए इन नकली प्रोडक्ट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। असली हेल्थ गैजेट्स की पहचान करने और किसी भी खतरे से बचने के लिए यहां कुछ आसान और काम के टिप्स दिए गए हैं ताकि आप सही फैसले ले सकें।