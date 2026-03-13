गर्मियों के दौरान इन 5 तरीकों से स्ट्रीट जानवरों की मदद कर सकते हैं आप

गर्मियों में लू और अत्यधिक गर्मी के कारण स्ट्रीट जानवरों के बीमार होने या मरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां उनके इलाज के लिए समय पर कदम न उठाने के कारण उनकी मौत हो गई है। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के दौरान स्ट्रीट जानवरों की बड़ी आसानी से मदद कर सकते हैं।

#1 पानी की व्यवस्था करें गर्मियों में स्ट्रीट जानवरों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है क्योंकि पानी की कमी के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें अपने घर ले आएं। आप चाहें तो अपने घर के बाहर एक बर्तन में पानी रख सकते हैं, फिर चाहें वह बिल्ली हो, कुत्ता, पक्षी या कोई अन्य जानवर।

#2 छांव की व्यवस्था करें शहरों में गर्मियों के दौरान सड़कों पर भीषण गर्मी होती है, जो स्ट्रीट जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए उनके लिए ऐसी जगहें खोजें, जहां वे कुछ देर के लिए आराम कर सकें। इसके अतिरिक्त आप उन्हें अपने घर के बाहर एक ऐसी जगह पर बिठाएं, जहां उन्हें ठंडी हवा मिलती रहे और धूप न लगे। इससे उन्हें ठंडक के साथ आराम करने का मौका भी मिलेगा।

Advertisement

#3 खाना-पानी का रखें ध्यान गर्मियों में स्ट्रीट जानवरों को भूख लगती है और उन्हें खाना खिलाना भी जरूरी है क्योंकि भूख के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अगर आप किसी स्ट्रीट जानवर को खाना खिलाने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो उन्हें घर पर ही खाना खिलाएं। इसके लिए उन्हें अपने घर बुलाएं और जब वो घर आ जाएं तो उन्हें खाना खिलाएं।

Advertisement

#4 समय-समय पर कराएं उनका स्वास्थ्य परीक्षण गर्मियों में स्ट्रीट जानवरों की तबीयत तेजी से बिगड़ सकती है, खासकर कुत्तों और बिल्लियों की। ऐसे में उन्हें समय-समय पर पशु डॉक्टर के पास ले जाकर स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का जल्द पता चल सके। साथ ही उनकी उचित देखभाल की जा सके। आप चाहें तो अपने पास एक डॉक्टर का नंबर रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत उसकी मदद ले सकें।