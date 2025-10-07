सूखे और फटे होंठों से छुटकारा दिला सकते हैं ये घरेलू नुस्खे, ऐसे करें इस्तेमाल

सूखे और फटे होंठों की समस्या किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन सर्दियों में यह अधिक बढ़ जाती है। इसकी वजह से होंठों का रंग फीका पड़ जाता है और उनमें दर्द और जलन भी होने लगती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए महंगे से महंगे होंठों के देखभाल के उत्पादों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ता है। आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं।

#1 नारियल के तेल का करें इस्तेमाल सूखे और फटे होंठों को ठीक करने के लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व होंठों को नमी देते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं। इसके लिए आप रोजाना सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा-सा नारियल तेल लगाएं। इससे सुबह उठने पर आपके होंठ नरम और चमकदार दिखेंगे। इसलिए इसका रोजाना इस्तेमाल करें।

#2 शहद भी है असरदार शहद प्राकृतिक रूप से नमी देने वाला होता है, जो सूखे और फटे होंठों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। इसके लिए आप रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा-सा शहद लगाएं और उसे अच्छे से मलें। इससे आपके होंठ नरम और चमकदार बने रहेंगे। इसके अलावा शहद में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।

#3 एलोवेरा जेल भी है असरदार एलोवेरा जेल में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो सूखे और फटे होंठों को ठीक करने में मदद करते हैं। यह त्वचा को गहराई से पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। इसके लिए रोजाना सुबह और रात को सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लगाएं और उसे अच्छे से मलें। इससे आपके होंठ नरम और चमकदार बने रहेंगे। इसके अलावा एलोवेरा जेल में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो संक्रमण से बचाते हैं।

#4 दूध की मलाई भी है असरदार दूध की मलाई में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं और नई कोशिकाओं को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा-सा दूध की मलाई लगाएं और उसे अच्छे से मलें। इससे आपके होंठ नरम और चमकदार बने रहेंगे। इसके अलावा दूध की मलाई में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो होंठो को मुलायम बना सकते हैं।