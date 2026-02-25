घर के बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है शकरकंद, जानिए इसके तरीके

शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे आप अपने घर के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह न केवल खाने में मीठा होता है, बल्कि इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। इस लेख में हम आपको शकरकंद की खेती के लिए जरूरी टिप्स और तरीके बताएंगे, ताकि आप भी अपने बगीचे में शकरकंद उगा सकें और ताजा और स्वस्थ सब्जी का आनंद ले सकें।

#1 सही स्थान चुनें शकरकंद की खेती के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। इसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह से मिल सके। दिन में कम से कम 6-8 घंटे की धूप जरूरी होती है ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें। इसके अलावा जमीन का पानी निकासी भी अच्छा होना चाहिए ताकि पानी जमा न हो सके और जड़ें खराब न हों।

#2 मिट्टी तैयार करें शकरकंद के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसे तैयार करने के लिए पहले जमीन को अच्छी तरह से खोद लें और उसमें गोबर की खाद मिलाएं ताकि पोषक तत्व बढ़ें। इसके बाद मिट्टी को थोड़ा चिकना करें ताकि हवा का संचार बेहतर हो सके। ध्यान रखें कि मिट्टी का अम्लीय स्तर 5.5 से 7 तक होना चाहिए, जिससे पौधों को बढ़ने में मदद मिलेगी।

Advertisement

#3 बीज बोने का तरीका शकरकंद के बीज बोने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे गड्ढे खोदें और उनमें बीज डालें। गड्ढों की दूरी एक-दूसरे से लगभग 2 फीट होनी चाहिए ताकि पौधों को फैलने का पूरा मौका मिल सके। बीज बोने के बाद हल्के हाथों से मिट्टी दबाएं ताकि बीज अच्छे से जुड़ जाएं। इसके बाद पौधों को पानी दें ताकि वे नमी बनाए रखें और जल्दी अंकुरित हों। नियमित रूप से पानी देते रहें ताकि मिट्टी हमेशा गीली रहे।

Advertisement