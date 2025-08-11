घर पर उगाए जा सकते हैं केसर के फूल, जानिए तरीका

केसर का फूल अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह फूल खासतौर पर खाना बनाने और आयुर्वेदिक औषधियों में काम आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप अपने घर पर केसर का फूल उगा सकते हैं तो इसका जवाब है हां। इस लेख में हम आपको आसान और प्रभावी तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर केसर के फूल उगा सकते हैं।

#1 सही जगह का चुनाव करें केसर का पौधा धूप को बहुत पसंद करता है इसलिए इसे किसी ऐसी जगह पर लगाएं, जहां दिनभर पौधे को सूरज की रोशनी मिल सके। अगर आपके पास खुला बगीचा नहीं है तो आप बालकनी या छत का उपयोग कर सकते हैं। पौधे को प्लास्टिक या मिट्टी के गमलों में लगाएं, जिनमें पानी आसानी से निकल सके ताकि जड़ें गलने से बच सकें।

#2 मिट्टी का सही चयन केसर के लिए हल्की और रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी आसानी से निकल सके ताकि पानी रुक न सके। आप बाजार से तैयार मिश्रण भी ले सकते हैं या खुद ही मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जिसमें रेत, खाद और गाद शामिल हों। इस मिश्रण से पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेंगी और उसे जरूरी पोषण मिलेगा, जिससे फूल भी अच्छे आएंगे। ध्यान रखें कि मिट्टी अधिक गीली न हो।

#3 बीज बोने का सही तरीका केसर के बीज बोने से पहले उन्हें कुछ घंटे पानी में भिगो दें ताकि वे जल्दी अंकुरित हों। इसके बाद बीजों को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी में डालें और हल्का-सा मिट्टी से ढक दें। ध्यान रखें कि बीजों के बीच पर्याप्त दूरी हो ताकि पौधे को फैलने का पूरा मौका मिल सके। बीज बोने के बाद उन्हें हल्के हाथ से पानी दें ताकि मिट्टी हमेशा हल्की गीली रहे, लेकिन अधिक गीली न हो।

#4 नियमित देखभाल करना जरूरी पौधे की नियमित देखभाल बहुत जरूरी है। समय-समय पर पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक पानी न हो क्योंकि इससे जड़ें गल सकती हैं। पौधे को हफ्ते में कम से कम एक बार खाद दें ताकि उसे जरूरी पोषण मिलता रहे। इसके अलावा समय-समय पर पौधे की पत्तियों को साफ करें और अगर कोई सूखी या मुरझाई पत्ती दिखे तो उसे हटा दें ताकि नया विकास हो सके।