रोजमेरी के पौधे को उगाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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छंटाई करें

रोजमेरी के पौधे की नियमित छंटाई करना जरूरी होता है ताकि यह स्वस्थ और हरा-भरा बना रहे। समय-समय पर सूखी पत्तियों और शाखाओं को काटकर निकालें ताकि नए पत्ते निकल सकें। इसके अलावा पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए ऊपर से भी काटें। इससे पौधे की वृद्धि बेहतर होती है और यह अधिक घना बनता है। छंटाई से पौधे की हवा भी अच्छी तरह से चलती रहती है, जिससे इसकी सेहत बेहतर बनी रहती है।