घर के गार्डन में गुलाब के पौधे को उगाने के लिए अपनाएं ये तरीका

गुलाब का फूल अपने खूबसूरत रंग और खुशबू के लिए जाना जाता है। इसे 'फूलों का राजा' भी कहा जाता है। अगर आप अपने घर के गार्डन में गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपने गार्डन में गुलाब के पौधे को अच्छे से उगा सकते हैं। सही मिट्टी, धूप, पानी और खाद का सही उपयोग करें।

#1 सही किस्म का चयन करें गुलाब की कई किस्में होती हैं, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से सही किस्म चुननी होगी। कुछ किस्में खुशबूदार होती हैं, जबकि कुछ केवल सुंदर होती हैं। इसके अलावा कुछ किस्में गर्मियों में खिलती हैं और कुछ सर्दियों में। अगर आप कटिंग के लिए फूल चाहते हैं तो ऐसी किस्म चुनें, जो लंबे समय तक ताजा रहे, वहीं अगर बागबानी के लिए पौधा चाहते हैं तो खुशबूदार किस्म का चयन करें।

#2 सही मिट्टी का उपयोग करें गुलाब के पौधे के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आप बाग की मिट्टी, जैविक खाद और रेत का मिश्रण बना सकते हैं। मिट्टी का अम्लीय स्तर 6-7 के बीच होना चाहिए ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके। ध्यान रखें कि मिट्टी न ज्यादा गीली हो और न ज्यादा सूखी होनी चाहिए। इसके अलावा पौधे के नीचे एक निकासी होनी चाहिए ताकि पानी सही तरीके से निकल सके।

#3 पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए गुलाब के पौधे को भरपूर धूप की जरूरत होती है ताकि वह स्वस्थ रह सके और अच्छे से विकसित हो सके। दिन में कम से कम 6-8 घंटे की धूप जरूरी होती है। अगर आपके पास ऐसा स्थान नहीं है जहां सीधे सूरज की रोशनी आती हो तो आप कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप विशेष प्रकार की लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पौधे को पर्याप्त रोशनी देंगी।

#4 नियमित रूप से पानी दें गुलाब के पौधे को नियमित रूप से पानी देना जरूरी होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे जड़ सड़ने लगती है। सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है जब सूरज की रोशनी कम होती है और मिट्टी थोड़ी गीली रहती है। पानी देते समय ध्यान रखें कि वह जड़ों तक पहुंचे ताकि पौधे को पूरी तरह से नमी मिल सके। इसके अलावा बारिश के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं।