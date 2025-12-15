घर के बगीचे में सहजन का पौधा उगाने के लिए अपनाएं ये तरीके

सहजन एक पौष्टिक और सेहतमंद सब्जी है, जिसमें विटामिन-C, विटामिन-B6, विटामिन-A, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं। यह शरीर के लिए कई फायदे दे सकती है। सहजन की सब्जी का सेवन शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अगर आप भी अपने घर के बगीचे में सहजन का पौधा उगाना चाहते हैं तो इस तरीके को जरूर अपनाएं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें सहजन के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए रेत वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह पानी को सही से निकालती है और पौधों की जड़ों को हवा लगने देती है। अगर आपके पास रेत वाली मिट्टी नहीं है तो आप सामान्य मिट्टी में रेत मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें गोबर की खाद भी मिलाएं।

#2 बीज बोना या पौधा लगाना सहजन का पौधा उगाने के लिए आप दो तरीकों का चयन कर सकते हैं। पहला तरीका है बीज बोना और दूसरा है पौधा लगाना। अगर आप बीज बो रहे हैं तो उन्हें लगभग 1-2 इंच गहराई तक मिट्टी में डालें और हल्का पानी दें। दूसरी ओर अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसे सावधानीपूर्वक गड्ढे में रखें और चारों ओर मिट्टी भरकर पानी दें। दोनों ही तरीकों से सहजन के पेड़ को बढ़ने में मदद मिलेगी।

#3 धूप और पानी का ध्यान रखें सहजन के पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी की जरूरत होती है। इसे रोजाना कम से कम 6-8 घंटे धूप चाहिए होती है। इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां सूरज की रोशनी अच्छे से पड़ सके। पानी देने के लिए मिट्टी को गीला रखें, लेकिन ज्यादा गीला न करें क्योंकि इससे पौधा सड़ सकता है। हफ्ते में 2-3 बार हल्का पानी देने से सहजन का पेड़ स्वस्थ रहेगा।

#4 खाद का उपयोग करें सहजन के पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद देना जरूरी है। इसके लिए आप प्राकृतिक खाद या गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल पौधे स्वस्थ रहेंगे बल्कि उत्पादन भी अच्छा होगा। खाद देने से मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और पौधों की वृद्धि में मदद मिलती है। खाद को जड़ों के पास डालें ताकि पौधे को सीधे पोषक तत्व मिल सकें और वह तेजी से बढ़ सके।