घर पर चेरी का पौधा उगाना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

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रोपण करें

अब बारी आती है रोपण की। इसके लिए सबसे पहले तैयार की गई मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे बनाएं और उनमें भिगोए हुए बीज डालें। ध्यान रखें कि बीज ज्यादा गहरे न डालें, बस इतनी मिट्टी डालें कि वे हल्के से ढक जाएं। इसके बाद पौधे को हल्का पानी दें, ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन ज्यादा गीली न हो। रोपण के बाद नियमित रूप से पौधे पर ध्यान दें और उसे पर्याप्त पानी और धूप दें, ताकि वह अच्छे से बढ़े।