घर के गार्डन में आसानी से उगाई जा सकती है ब्लूबेरी, जानें तरीका

ब्लूबेरी एक स्वास्थ्यवर्धक फल है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन-C से भरपूर होता है। इसे घर के गार्डन में उगाना संभव है। सही मिट्टी, धूप, पानी और खाद का उपयोग करके आप अपने गार्डन में ताजगी और पौष्टिकता ला सकते हैं। आज हम आपको घर पर ब्लूबेरी उगाने के लिए जरूरी कदम बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपने घर पर इस फल का आनंद ले सकते हैं।

#1 सही प्रकार की ब्लूबेरी का चयन करें ब्लूबेरी उगाने के लिए सबसे पहले सही प्रकार की ब्लूबेरी का चयन जरूरी है। भारत में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हाईबुश ब्लूबेरी अच्छी होती है। यह ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ती है। अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो लोवर हाईबुश प्रकार चुनें, जो गर्म जलवायु में अच्छी तरह से पनपती है। हाईबुश और लोवर हाईबुश में भी कई वैरायटी होती हैं, जिन्हें आप अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार चुन सकते हैं।

#2 मिट्टी को ऐसे करें तैयार ब्लूबेरी के पौधे के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसके लिए आप रेत, पीट मॉस और कम्पोस्ट का मिश्रण बना सकते हैं। इससे पौधों को जरूरी तत्व मिलते हैं और वे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। अगर आपके गार्डन की मिट्टी ज्यादा क्षारीय है तो उसे सुधारने के लिए उसमें सल्फर मिलाएं या रासायनिक खाद का उपयोग करें। सही मिट्टी ब्लूबेरी के पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करती है।

#3 पर्याप्त धूप दें ब्लूबेरी के पौधों को दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप चाहिए होती है ताकि वे सही ढंग से विकसित हो सकें। अगर आप इन पौधों को घर के अंदर उगा रहे हैं तो उन्हें खिड़की के पास रखें, जहां उन्हें प्राकृतिक रोशनी मिले। इसके अलावा आप पौधों को बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उन पर सीधी धूप न पड़े क्योंकि इससे पत्तियां जल सकती हैं।

#4 नियमित रूप से पानी दें ब्लूबेरी के पौधों को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी को हल्का गीला रखें और जब ऊपर की परत सूखी दिखे, तब पानी डालें। इसके अलावा बरसात के मौसम में पौधों को प्राकृतिक बारिश का पानी भी मिल जाता है, जिससे उनकी वृद्धि बेहतर होती है।