अपने बगीचे में बेबी कॉर्न उगाना चाहते हैं? जानिए तरीका

बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है, जिसे आप अपने बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं। यह न केवल आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसे पौष्टिक भी बनाता है। बेबी कॉर्न को उगाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि मिट्टी, मौसम और पानी की जरूरतें। इस लेख में हम आपको बेबी कॉर्न उगाने के लिए जरूरी बातें बताएंगे, जिससे आप अपने बगीचे में आसानी से इसे उगा सकें।

#1 सही मिट्टी का चयन करें बेबी कॉर्न उगाने के लिए सबसे पहले सही मिट्टी का चयन करना जरूरी है। इसके लिए रेत मिश्रित मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जो अच्छी जल निकासी प्रदान करती है। इसके अलावा मिट्टी में जैविक खाद मिलाने से इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और वह अच्छी तरह से बढ़ता है। ध्यान रखें कि मिट्टी का अम्लीय स्तर 6-7 के बीच होना चाहिए ताकि पौधे को सही पोषण मिल सके।

#2 मौसम का ध्यान रखें बेबी कॉर्न गर्म मौसम की फसल होती है, इसलिए इसे गर्मियों में उगाना चाहिए। इसके लिए अप्रैल-मई का समय सबसे अच्छा होता है जब तापमान 25-35 डिग्री के बीच हो। ठंडे मौसम में बेबी कॉर्न की वृद्धि धीमी हो जाती है और इसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए सही मौसम का चयन करना बहुत जरूरी है ताकि पौधे को पर्याप्त गर्मी और सूरज की रोशनी मिल सके, जिससे वह स्वस्थ और मजबूत बने रहे।

#3 पौधों की सही दूरी बनाए रखें बेबी कॉर्न के पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें पर्याप्त हवा और धूप मिल सके। पौधों के बीच कम से कम 20-30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इससे पौधों की जड़ें एक-दूसरे से दूर रहती हैं और उन्हें पोषक तत्वों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा यह दूरी पौधों को बढ़ने और फैलने के लिए पर्याप्त जगह देती है, जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।

#4 नियमित पानी दें बेबी कॉर्न के पौधों को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी हमेशा नम रहे, लेकिन जलभराव न हो। दिन में दो बार हल्का पानी देने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनका विकास सही तरीके से होता रहता है। ध्यान रखें कि पानी देने का तरीका ऐसा हो कि पौधों की पत्तियां गीली न हों, बल्कि सिर्फ मिट्टी ही नम रहे। इससे पौधे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।