सालभर ताजा रहेगा अरुगुला, इसे उगाने के लिए अपनाएं ये तरीका
अरुगुला एक पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है, जो सलाद, सूप और सैंडविच में इस्तेमाल की जाती है। अरुगुला में विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप अपने घर पर सालभर ताजा अरुगुला उगाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप आसानी से अरुगुला उगा सकते हैं।
#1
सही मिट्टी का चुनाव करें
अरुगुला उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हल्की दोमट मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अच्छी जल निकासी हो। अगर आपके पास दोमट मिट्टी नहीं है तो आप सामान्य बागवानी मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें खाद मिलाना जरूरी है ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।
#2
बीज बोने का सही समय चुनें
अरुगुला के बीज बोने का सही समय चुनना बहुत अहम है। अरुगुला ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, इसलिए इसे गर्मियों में बोने से बचें। सबसे अच्छा समय सर्दियों के अंत या शुरुआती वसंत होता है जब तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इस मौसम में बोए गए बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है।
#3
पर्याप्त पानी दें
अरुगुला के पौधों को पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए मिट्टी की नमी चेक करने के बाद ही पानी दें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मिट्टी को हल्का गीला रखें ताकि पौधे को पर्याप्त नमी मिलती रहे। इस तरह से आप अपने अरुगुला के पौधों को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं।
#4
धूप का ध्यान रखें
अरुगुला के पौधों को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है, लेकिन सीधे सूरज की किरणें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए पौधों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें सुबह की हल्की धूप मिले और दोपहर की तेज धूप से बचाव हो सके। आप चाहें तो पौधों पर जाली लगाकर उन्हें आवश्यक छाया प्रदान कर सकते हैं। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और उनकी वृद्धि भी बेहतर होगी।
#5
समय-समय पर छंटाई करें
पौधों की छंटाई करना बहुत जरूरी होता है ताकि वे बेहतर तरीके से बढ़ सकें। समय-समय पर पुराने पत्ते और शाखाएं काटते रहें ताकि नए पत्ते उग सकें। इससे न केवल पौधों की वृद्धि तेज होगी बल्कि वे अधिक स्वस्थ भी रहेंगे। इस तरह से आप आसानी से अपने घर पर सालभर ताजा अरुगुला उगा सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।