मोरपंखी पौधे को उगाना चाहते हैं? अपनाएं ये तरीका
मोरपंखी पौधा एक लोकप्रिय घर में रखा जाने वाला पौधा है। यह अपने हरे-भरे पत्तों और अनोखे डिजाइन के कारण घर की सजावट को चार चांद लगा सकता है। इस पौधे को सही तरीके से उगाना और इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह काम आसान हो सकता है। आइए आज हम आपको इस पौधे को उगाने और इसकी देखभाल करने के तरीके बताते हैं।
#1
सही मिट्टी का चयन करें
मोरपंखी पौधे के लिए ऐसी मिट्टी का चयन करना जरूरी है, जो नमी बनाए रखे और अच्छी तरह से पानी बाहर निकाल सके। इसके लिए बागवानी केंद्र से ऐसी मिट्टी खरीदें, जिसमें जैविक खाद, कोकोपीट और रेत मिलाई गई हो। आप घर पर भी ऐसी मिट्टी बना सकते हैं। फिर मिट्टी में थोड़ी खाद और रेत मिलाएं ताकि पौधे की जड़ें हवा ले सकें और पानी अच्छे से सोख सकें।
#2
सही स्थान पर रखें
मोरपंखी पौधा धूप और छांव दोनों की जरूरत होती है। इसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की हल्की धूप मिले और दोपहर की तेज धूप से बचाव हो सके। अगर आप इसे बालकनी या खिड़की के पास रखते हैं तो सुबह की धूप इसे अच्छी तरह से मिल जाएगी। ध्यान रखें कि सीधे सूरज की किरणें पत्तों पर न पड़ें, इससे वे जल सकते हैं। इसलिए पौधे पर हल्का पर्दा या छांव डालने वाला कुछ रखें।
#3
नियमित पानी दें
मोरपंखी पौधे को नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। मिट्टी जब थोड़ी सूखी लगे तब ही पानी डालें। गर्मियों में इसे रोजाना एक बार पानी दें, जबकि बरसात और सर्दियों में दो-तीन दिन के अंतराल पर पानी डालें। इसके अलावा पौधे के आस-पास की मिट्टी को भी नम रखें ताकि उसकी जड़ें हाइड्रेटेड रहें और वह अच्छी तरह से बढ़ सके।
#4
खाद का उपयोग करें
मोरपंखी पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालते रहें। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करें, जो पौधे को प्राकृतिक तरीके से पोषण देगा। हर तीन महीने बाद थोड़ी मात्रा में खाद डालें ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें और वह स्वस्थ बना रहे। इससे इसके पत्ते हरे-भरे रहेंगे और यह आकर्षक दिखेगा। इसके अलावा खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
#5
कीटाणुओं से बचाव करें
मोरपंखी पौधे पर कीटाणु लग सकते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है इसलिए समय-समय पर इसकी जांच करें। अगर आपको कीट दिखाई दें तो नीम तेल या साबुन पानी का मिश्रण बनाकर इसे छिड़कें ताकि कीट हट जाएं। इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से मोर पंख वाला पौधा उगा सकते हैं और उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं।