सर्दियों के लिए अपने घर को ऐसे करें तैयार, ठंड से रहेंगे सुरक्षित और स्वस्थ

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर अगर आप अपने घर को सही तरह से तैयार नहीं करते हैं तो आपको इनका सामना अधिक करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर को पहले से ही इन बीमारियों के लिए तैयार कर लें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को इन बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 खिड़कियों को ठीक से बंद करें सर्दियों के दौरान ठंड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर की खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। अगर आप खिड़कियों को बंद रखेंगे तो ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी और घर के अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। इसके अलावा आप खिड़कियों के आसपास के हिस्सों को भी टेप या अन्य सामग्रियों से बंद कर सकते हैं। इससे घर के अंदर ठंडी हवा नहीं आएगी और गर्मी बाहर नहीं जाएगी।

#2 गर्म कपड़े पहनें सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना भी अच्छा है। इसके लिए आप गर्म जैकेट, स्वेटर, मफलर और दस्ताने पहन सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गर्म मोजे और टोपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आपको ठंड से बचाने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी देंगी। आप चाहें तो गर्म कपड़ों के साथ गर्म जुराबें और टोपी भी पहन सकते हैं।

#3 घर में रखें गर्म चीजें सर्दियों के दौरान घर के अंदर गर्म चीजें रखें। इससे जब भी आपको ठंड लगे तो आप उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बिस्तर के नीचे गर्म पानी की बोतल रख सकते हैं या फिर गर्म कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते समय खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें। इससे हीटर का तापमान कम रहेगा और बिजली की खपत भी घटेगी।

#4 पौधों को ठंड से बचाएं अगर आपने अपने घर में पौधे लगा रखे हैं तो उन्हें भी ठंड से बचाना जरूरी है। इसके लिए उन्हें ऐसी जगह पर रखें, जहां ठंडी हवा न आए। इसके अलावा आप चाहें तो पौधों के गमलों के नीचे लकड़ी या प्लास्टिक का टुकड़ा रख सकते हैं। इससे भी पौधों को ठंडी हवा नहीं लगेगी। आप पौधों को ठंड से बचाने के लिए प्लास्टिक की शीट से ढक भी सकते हैं।