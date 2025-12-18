नाक के मुंहासों से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे

नाक पर मुंहासे होना एक आम समस्या है, लेकिन यह चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ सकता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए कई लोग महंगे क्रीम और उपचार का सहारा लेते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे भी उतने ही असरदार और सुरक्षित होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी नाक के मुंहासों से छुटकारा पा सकते हैं।

#1 नींबू का रस और शहद नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो त्वचा की सफाई करता है और शहद में रोगाणु खत्म करने वाले गुण होते हैं, जो संक्रमण को रोकता है। इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और इसे अपनी नाक पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद चेहरे को धो लें। नियमित उपयोग से आपकी नाक के मुंहासे धीरे-धीरे कम होने लगेगें और त्वचा साफ-सुथरी दिखेगी।

#2 एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और उसे नमी देता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन कम करते हैं और त्वचा को आराम पहुंचाते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल अपनी नाक पर लगाएं और सुबह उठकर धो लें। नियमित उपयोग से आपकी नाक के मुंहासे कम होंगे और त्वचा मुलायम बनेगी।

Advertisement

#3 टी ट्री तेल टी ट्री तेल एक प्राकृतिक रोगाणु खत्म करने वाला तेल है, जो बैक्टीरिया को मारता है और मुंहासों को खत्म करता है। इसे सीधे अपनी नाक पर लगाने से पहले एक चम्मच नारियल तेल में 3-4 बूंदें मिलाएं, फिर इसे अपनी नाक पर लगाएं और रातभर छोड़ दें। सुबह उठकर चेहरे को धो लें। नियमित उपयोग से आपकी नाक के मुंहासे कम होंगे और त्वचा साफ-सुथरी दिखेगी।

Advertisement

#4 बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा त्वचा की गंदगी हटाने में मदद करता है और इसे साफ करता है। एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर इसे अपनी नाक पर हल्के हाथों से मलें। 5 मिनट बाद चेहरे को धो लें। हफ्ते में एक बार इसका उपयोग करें ताकि आपकी नाक साफ-सुथरी रहे और मुंहासे कम हों।