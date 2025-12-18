मोच को जल्द ठीक करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रातभर में आ जाएगा आराम

मोच एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह अक्सर दौड़ते या चलते समय गलत कदम रखने या फिसलने आदि से होती है। मोच आने पर एड़ी में दर्द, सूजन और असुविधा होती है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियों में परेशानी होती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपनी मुड़ी एड़ी को रातभर में ठीक कर सकते हैं।

#1 बर्फ का उपयोग करें बर्फ का उपयोग मोच के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर उसमें एक साफ कपड़ा भिगोएं और इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। 15-20 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। इससे रक्त का प्रवाह बढ़ता है और सूजन कम होती है। इस उपाय को दिन में 2-3 बार अपनाएं और आराम महसूस करने तक इसे जारी रखें।

#2 हल्दी का पेस्ट लगाएं हल्दी में प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं। इससे आपकी एड़ी जल्दी ठीक हो सकती है। एक चम्मच हल्दी पाउडर को पानी या दूध में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। 30 मिनट तक सूखने दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को दिन में दो बार दोहराएं। इससे दर्द और सूजन में कमी आएगी और मोच के कारण मुड़ी एड़ी जल्दी ठीक होगी।

#3 अदरक का रस लगाएं अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। अदरक का रस निकालकर उसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 15-20 मिनट तक इसे छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो लें। अदरक का रस लगाने से रक्त का प्रवाह बढ़ता है और सूजन कम होती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं ताकि आपको जल्दी आराम मिले।

#4 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल प्राकृतिक रूप से ठंडक प्रदान करता है और त्वचा को आराम पहुंचाता है। एक ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और उसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं, फिर हल्के हाथों से मालिश करें। 30 मिनट तक सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराएं ताकि आपको जल्दी आराम मिले और दर्द और सूजन में कमी आए। एलोवेरा जेल लगाने से आपकी एड़ी को राहत मिलेगी।