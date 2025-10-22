सर्दियों में घर को तरोताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

सर्दियों में घर में ठंडक का अहसास होना आम बात है, लेकिन अगर आप अपने घर को तरोताजा और महकता हुआ रखना चाहते हैं तो इसके लिए कई तरीके हैं। खासतौर से अगर आप अपने घर में खुशबूदार वातावरण चाहते हैं तो आप कुछ विशेष उपाय अपना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने घर को न केवल तरोताजा रख सकते हैं बल्कि महकता हुआ भी बना सकते हैं।

#1 फूलों का उपयोग करें फूलों का उपयोग करके आप अपने घर को तरोताजा रख सकते हैं। ताजे फूल न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि उनकी खुशबू भी वातावरण को महका देती है। आप रोजाना या हफ्ते में एक बार भी फूलों को बदल सकते हैं ताकि उनका ताजापन बना रहे। इसके लिए गुलाब, चमेली, मोगरा जैसे फूलों का चयन कर सकते हैं। इन फूलों को गमलों में रखें और पानी दें ताकि ये लंबे समय तक ताजे रहें।

#2 खुशबूदार स्प्रे का करें इस्तेमाल अगर आपको फूलों की खुशबू पसंद नहीं है या एलर्जी होती है तो आप खुशबूदार स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में कई प्रकार के स्प्रे उपलब्ध होते हैं, जिनमें अलग-अलग खुशबू होती है जैसे लैवेंडर, नींबू, पुदीना आदि। इनका उपयोग करके आप अपने घर को तरोताजा रख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी स्प्रे बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी पसंदीदा खुशबू डाल सकते हैं।

#3 नींबू पानी का छिड़काव करें नींबू पानी की खुशबू बहुत ही ताजगी भरी होती है, जिसे आप अपने घर में फैला सकते हैं। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में पानी भरकर उसमें कुछ बूंद नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने घर की दीवारों, फर्श या किसी भी सतह पर छिड़कें। इससे न केवल आपके घर का माहौल ताजगी भरा लगेगा बल्कि बैक्टीरिया भी दूर होंगे। यह एक सस्ता और प्रभावी उपाय है, जिससे आपका घर हमेशा महकता रहेगा।