क्या आपके केक की क्रीम दूध से बनी है या नहीं? इन तरीकों से लगाएं पता

केक की क्रीम का स्वाद और बनावट बहुत अहम होती है। कई बार हम बिना सोचे-समझे केक खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उसमें इस्तेमाल की गई क्रीम अस्वस्थ है। खासकर जब बात बच्चों की सेहत की आती है तो यह जरूरी हो जाता है कि हम उनके लिए सही चीजें चुनें। आप इन तरीकों से पता लगा सकते हैं कि केक में इस्तेमाल की गई क्रीम दूध से बनी है या नहीं।

#1 लेबल पढ़ें केक खरीदते समय उसके लेबल को ध्यान से पढ़ें। अगर लेबल पर 'दूध युक्त' या 'दूध से बनी' लिखा हो तो समझ जाइए कि उसमें असली दूध की क्रीम है। इसके अलावा 'दूध पाउडर' या 'दूध का पेस्ट' भी एक संकेत हो सकता है कि क्रीम में दूध का इस्तेमाल हुआ है। अगर लेबल पर 'दूध रहित' या 'आर्टिफिशियल फ्लेवर' लिखा हो तो यह संकेत हो सकता है कि क्रीम में दूध नहीं है।

#2 रंग और गंध पर ध्यान दें केक की क्रीम का रंग और गंध भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अगर क्रीम सफेद या हल्की पीली है और इसकी गंध ताजे दूध जैसी है तो यह असली हो सकती है। वहीं, अगर क्रीम का रंग बहुत चमकीला है और इसकी गंध नकली लगती है तो यह यकीनन नकली होगी। इस तरह आप आसानी से असली और नकली क्रीम में फर्क कर सकते हैं।

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#3 चिप्स या टॉपिंग देखें अगर आपके केक पर चॉकलेट चिप्स या अन्य सजावट लगी हुई है तो उसमें नकली क्रीम होने की संभावना अधिक होती है। असली क्रीम में आमतौर पर ऐसी सजावट नहीं होती। अगर आपके केक पर चॉकलेट चिप्स, काजू या बादाम जैसी चीजें हैं तो यह संकेत हो सकता है कि उसमें नकली क्रीम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए, जब भी केक खरीदें तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, ताकि आप अपने परिवार को स्वस्थ चीजें खिला सकें।

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#4 स्वाद का परीक्षण करें केक का स्वाद भी आपको बता सकता है कि उसमें असली क्रीम थी या नकली। अगर क्रीम बहुत मीठी या कृत्रिम लगती है तो यह संभावना अधिक होती है कि उसमें दूध नहीं था। असली क्रीम का स्वाद ताजे दूध जैसा होता है, जिसमें मिठास होती है, लेकिन यह बहुत भारी नहीं होती। इसलिए, जब भी आप केक खाएं तो उसके स्वाद पर ध्यान दें, ताकि आपको पता चल सके कि उसमें असली क्रीम थी या नकली।