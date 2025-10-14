सड़क के कुत्तों को सुरक्षित तरीके से खाना खिलाने के लिए अपनाएं ये तरीके

शहरों में घूमने वाले कुत्ते अक्सर अकेले और भूखे रहते हैं। उन्हें खाना खिलाना एक अच्छा काम है, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है। गलत तरीके से खिलाने पर कुत्तों को नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप सड़क के कुत्तों को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक तरीके से खिला सकते हैं। इससे न केवल उनकी भूख मिटेगी बल्कि वे स्वस्थ भी रहेंगे।

#1 पके हुए खाने का करें इस्तेमाल सड़क के कुत्तों को खाने के लिए हमेशा पके हुए खाने का ही इस्तेमाल करें। कच्चे आलू, टमाटर या अन्य कच्ची सब्जियां उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। पके हुए खाने में पोषक तत्व होते हैं, जो उनके लिए फायदेमंद होते हैं। आप बचा हुआ चावल, दाल या सब्जियां उन्हें दे सकते हैं। इससे उनका पेट भी भरेगा और वे स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा पके हुए खाने का स्वाद भी कुत्तों को पसंद आता है।

#2 सूखी रोटी देने से बचें बहुत से लोग सड़क के कुत्तों को सूखी रोटी देते हैं, लेकिन यह उनके लिए सही नहीं है। सूखी रोटी खाने से कुत्तों का पाचन तंत्र खराब हो सकता है और वे बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा सूखी रोटी खाने से उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। बेहतर होगा कि आप उन्हें पकाया हुआ खाना दें या फिर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ चुनें, जो उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो और आसानी से पच सके।

#3 पानी देना न भूलें खाना खिलाने के साथ-साथ कुत्तों को पानी देना भी बहुत जरूरी है। गर्मियों में खासकर यह अहम हो जाता है क्योंकि कुत्ते प्यासे होने पर पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। सड़क के किनारे या पार्क में पानी की बोतल रखकर उन्हें पिलाएं ताकि वे ताजगी महसूस करें। अगर संभव हो तो एक छोटी पानी की बॉटल लेकर जाएं और उन्हें पिलाएं। इससे वे स्वस्थ रहेंगे और गर्मी से होने वाले नुकसान से बच सकेंगे।