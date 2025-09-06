मानसून के दौरान पसंदीदा स्नैक्स का आनंद लेना होगा फायदेमंद, अपनाएं ये तरीके 

मानसून का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लाता है। इसी कारण इस मौसम में लोग तरह-तरह के स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। हालांकि, इन स्नैक्स को बनाते समय ध्यान रखें कि इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां ताजा और साफ होनी चाहिए। इसके अलावा स्नैक्स को पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान किन स्नैक्स को बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 आलू चाट बनाते समय इन चीजों से बचें आलू चाट में आमतौर पर उबले हुए आलू, हरी चटनी, दही और अन्य सामग्रियां मिलाई जाती हैं। हालांकि, मानसून के दौरान हरी चटनी और कटी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि ये चीजें आपको बीमार कर सकती हैं। इसकी बजाय घर पर ऐसे आलू चाट बनाएं। इसके लिए एक कटोरे में उबले आलू, एक चम्मच इमली का पेस्ट, आधा कप दही, नमक और चाट मसाला मिलाकर इसका सेवन करें।

#2 पापड़ तलने की बजाय ऐसे बनाएं पापड़ को मानसून का सबसे सुरक्षित स्नैक माना जाता है, लेकिन इसे तली हुई अवस्था में नहीं खाना चाहिए। मानसून में तले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे भी तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सेहत के लिए सही नहीं होता है। इसलिए पापड़ को तले हुए खाने की बजाय ओवन में सेंककर खाएं।

#3 समोसा बनाते समय इन चीजों का न करें इस्तेमाल समोसा भी मानसून में काफी लोगों को पसंद आता है, लेकिन इसे बनाने के लिए मैदा का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस स्नैक को सेहतमंद बनाने के लिए मैदे की बजाय गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें और इसमें आलू की जगह हरी मटर की स्टफिंग भरें। इसके अलावा समोसे को तेल में तले की बजाय एयर फ्रायर में पकाएं।

#4 मोमोज को बनाएं सेहतमंद मानसून के दौरान मोमोज भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे बनाने के लिए सेहतमंद तरीके अपनाने चाहिए। मोमोज को तलने की बजाय भाप में पकाएं। इसके अलावा स्टफिंग के लिए तले हुए आलू की जगह उबली सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मोमोज के सेवन से सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा।