बॉलीवुड अभिनेत्रियों की तरह ग्लैम लुक पाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने ग्लैमरस लुक से हमेशा चर्चा में रहती हैं। चाहे वे किसी फिल्म प्रमोशन में हों या किसी अवॉर्ड शो में, उनका मेकअप और स्टाइल हमेशा शानदार होता है। अगर आप भी अपने रोजमर्रा के मेकअप में थोड़ी चमक जोड़ना चाहती हैं तो इन पांच आसान तरीकों को अपनाकर आप भी एक ग्लैमरस लुक पा सकती हैं। इन टिप्स की मदद से आपका चेहरा निखरा हुआ और आकर्षक लगेगा।

#1 बेस मेकअप पर दें ध्यान ग्लैमरस लुक के लिए सबसे पहले बेस मेकअप पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए एक अच्छा प्राइमर लगाएं ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहे। इसके बाद फाउंडेशन को अच्छी तरह से मिलाएं और छुपाने वाले का उपयोग करें ताकि किसी भी दाग-धब्बे को छुपाया जा सके। इसके बाद सेटिंग पाउडर लगाएं ताकि चेहरे की चमक बरकरार रहे और तेल न निकले। सही बेस मेकअप से आपका चेहरा निखरा हुआ और आकर्षक लगेगा।

#2 आंखों का मेकअप बनाएं खास आंखों का मेकअप ग्लैम लुक में अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखों पर आईशैडो प्राइमर लगाएं, फिर हल्के भूरे रंग से आईलिड्स पर ग्रेडिएंट बनाएं। इसके बाद काले या गहरे भूरे रंग का लाइनर लगाकर आंखों को आकार दें। अगर आप चाहें तो शिमर आईशैडो का उपयोग कर सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगा। अंत में मस्कारा लगाकर अपनी पलकों को घना दिखाने की कोशिश करें।

#3 गालों पर लगाएं ब्लश गालों पर ब्लश लगाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके चेहरे को ताजगी और चमक देता है। इसके लिए हल्का गुलाबी या पीच रंग चुनें, जो आपकी त्वचा के अनुकूल हो। ब्लश को हल्के हाथों से गालों पर लगाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे और आपके चेहरे पर एक निखार लाए। ध्यान रखें कि ब्लश बहुत ज्यादा न हो, जिससे आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे। इस तरह आपका चेहरा ताजगी भरा और आकर्षक दिखेगा।

#4 होंठों पर लगाएं लिपस्टिक होंठों पर लिपस्टिक लगाने से आपका पूरा लुक बदल सकता है। ग्लैमरस लुक के लिए मैट फिनिश लिपस्टिक सबसे अच्छी रहती है क्योंकि यह लंबे समय तक टिकी रहती है और आपके होंठों को एक खास आकर्षण देती है। आप चाहें तो मैचिंग लिप पेंसिल का भी उपयोग कर सकती हैं, जिससे रंग ज्यादा गहरा और स्थायी हो। अगर आप चाहें तो होंठों पर हल्का शिमर या ग्लॉस भी लगा सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।