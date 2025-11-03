घर पर सैलून स्टाइल मैनिक्योर करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

मैनिक्योर सिर्फ नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, बल्कि हाथों को आराम देने और उन्हें मुलायम बनाने के लिए भी किया जाता है। सैलून जाने का समय नहीं है? कोई बात नहीं! आप घर पर खुद ही सैलून स्टाइल मैनिक्योर कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको पांच आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने हाथों और नाखूनों को सैलून जैसा लुक दे सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के।

#1 सबसे पहले हाथों की सफाई करें सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें। इसके लिए आप किसी भी सामान्य साबुन और पानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके हाथों पर कोई गंदगी या तेल है तो उसे साफ करना जरूरी है ताकि मैनिक्योर प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इसके बाद अपने हाथों को तौलिए से हल्के-हल्के पोंछ लें ताकि वे पूरी तरह से सूख जाएं। यह पहला कदम आपके हाथों को तैयार करने में मदद करेगा।

#2 नाखूनों को आकार दें अब अपने नाखूनों को मनचाहा आकार दें। इसके लिए आप नाखून काटने वाला या फाइलर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने नाखूनों को गोल आकार देना चाहते हैं तो उन्हें धीरे-धीरे गोलाई में काटें। अगर आप चौकोर आकार चाहते हैं तो नाखूनों के किनारों को सीधा काटें। इसके बाद फाइलर से नाखूनों की धार को चिकना करें ताकि वे अच्छे दिखें और कोई भी नुकीले किनारे न रहें। इससे आपके नाखून सुंदर और साफ-सुथरे दिखेंगे।

#3 क्यूटिकल्स की देखभाल करें क्यूटिकल्स वे पतली त्वचा होती है, जो आपके नाखूनों की जड़ पर होती है। इन्हें नरम बनाने के लिए आप किसी भी नरम तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जैतून का तेल या बेबी ऑयल सबसे अच्छा रहता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनसे क्यूटिकल्स को पोषण मिलता है। तेल लगाकर थोड़ी देर मसाज करें ताकि तेल अच्छे से सोख लिया जाए और आपकी त्वचा मुलायम हो जाए।

#4 स्क्रब करें अब अपने हाथों पर स्क्रब लगाएं ताकि मृत त्वचा हट जाए और त्वचा साफ हो जाए। इसके लिए आप घर पर ही बना हुआ चीनी स्क्रब या किसी भी मुलायम स्क्रब का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रब लगाने से आपकी त्वचा को निखार मिलेगा, जिससे वह ताजगी भरी महसूस होगी और आपकी त्वचा की रंगत भी निखरेगी। यह कदम आपके हाथों को मुलायम बनाने और उन्हें साफ-सुथरा बनाने में मदद करेगा।