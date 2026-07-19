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पहले से मौजूद कपड़ों से कैसे बनाएं नए आउटफिट? जानिए कुछ आसान टिप्स
कम कपड़ों से नए आउटफिट बनाने के टिप्स

पहले से मौजूद कपड़ों से कैसे बनाएं नए आउटफिट? जानिए कुछ आसान टिप्स

लेखन सयाली
Jul 19, 2026
02:05 pm
क्या है खबर?

आमतौर पर महिलाएं यह शिकायत करती हैं कि उनके पास कपड़े नहीं हैं। हालांकि, उनकी अलमारी कपड़ों से भरी होती है। इसके पीछे कि वजह है कि उनके पास कपड़े तो होते हैं, लेकिन उन्हें ठीक तरह से स्टाइल करना नहीं समझ आता। ऐसे में जरूरी है कि आपको पता हो कि आप अपने पास पहले से मौजूद कम कपड़ों से हर बार नए लुक कैसे बना सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको यही बताने वाले हैं।

#1

बेसिक्स पर ध्यान दें

आपकी अलमारी में कुछ जरूरी कपड़े होने चाहिए, जो हर मौसम में काम आ सकें। जैसे सफेद शर्ट, काले रंग की पैंट, जींस या लंबी स्कर्ट।

ये कपड़े आपको कई मौकों पर नए लुक बनाने में मदद करेंगे। इन्हें आप अलग-अलग गहनों और टॉप के साथ मिलाकर नए-नए लुक पा सकती हैं।

इसके अलावा आप इन्हें जैकेट या कार्डिगन के साथ भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी स्टाइलिश लगेगा।

#2

रंगों का चयन समझदारी से करें

रंगों का चयन करते समय ऐसे रंगों का चुनाव करें, जो एक-दूसरे के साथ अच्छे मेल खाते हों। जैसे सफेद, क्रीम, काला, ग्रे और नेवी ब्लू आदि रंग आपकी अलमारी में होने चाहिए।

ये रंग आसानी से अन्य कपड़ों के साथ मिल जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ हल्के रंग भी शामिल कर सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बना देंगे।

इससे आप कम कपड़े खरीदकर भी कई अलग-अलग आउटफिट बना सकती हैं।

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#3

गहनों का सही इस्तेमाल करें

गहने आपके लुक को नया रूप देने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक ही ड्रेस को अलग-अलग गहनों के साथ पहनकर आप बिल्कुल अलग दिख सकती हैं।

जैसे एक साधारण सफेद शर्ट को आप अलग-अलग हार, कान की बालियों और बैग के साथ पहनकर नया लुक पा सकती हैं।

इसके अलावा बेल्ट, स्कार्फ या हेडबैंड जैसे छोटे-छोटे फैशन आइटम भी आपके लुक को खास बना सकते हैं। इससे आप कम कपड़े खरीदकर भी कई अलग-अलग आउटफिट बना सकती हैं।

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#4

जूतों पर गौर करें

जूते भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करते हैं। एक अच्छी जोड़ी जूते या सैंडल न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि आपके स्टाइल को भी बढ़ावा देते हैं।

हमेशा अपने जूतों का ध्यान रखें और उन्हें साफ-सुथरा रखें। आप अलग-अलग मौकों के लिए अलग-अलग प्रकार के जूते चुन सकती हैं, जैसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए, ऑफिस के लिए और पार्टी के लिए आदि।

इससे आपका हर लुक खास लगेगा और आप कई अलग-अलग आउटफिट बना सकती हैं।

#5

कपड़ों की देखभाल करें

कपड़ों की सही देखभाल करना बहुत जरूरी है, ताकि वे लंबे समय तक नए जैसे दिखें। समय-समय पर धोना, इस्त्री करना और सही तरीके से स्टोर करना सीखें।

इससे आपके कपड़े जल्दी खराब नहीं होंगे और आप उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके अलावा कपड़ों की देखभाल करने से उनका रंग और आकार भी बना रहता है, जिससे वे हमेशा स्टाइलिश दिखते हैं।

इन सरल तरीकों से आप अपनी अलमारी को व्यवस्थित कर सकती हैं।

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