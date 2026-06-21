घर में आर्ट रूम बनाकर वहां अपनी कला को दें समय, इन तरीकों से करें सजावट

#3

दीवारों को सजाएं

आर्ट रूम की दीवारों को सजाना बहुत अहम होता है, क्योंकि ये आपके काम को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आप अपनी बनाई हुई पेंटिंग, ड्रॉइंग या तस्वीरों को फ्रेम करके दीवारों पर लगा सकते हैं। इससे न केवल आपकी मेहनत की सराहना होगी, बल्कि आपके काम को देखने वाले लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा आप दीवारों पर कुछ प्रेरणादायक संकेत या कला से जुड़े नियम भी लिख सकते हैं, जो आपको प्रेरित करते रहें।