वाशिंग मशीन की सफाई के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

वाशिंग मशीन की सफाई करना एक जरूरी काम है, जिसे कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे न केवल मशीन की उम्र बढ़ती है, बल्कि कपड़ों की सफाई भी बेहतर होती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपनी वाशिंग मशीन को साफ और ताजा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी वाशिंग मशीन को लंबे समय तक सही रख सकते हैं।

#1 सिरके का करें उपयोग सिरका एक प्राकृतिक सफाई का साधन है, जो वाशिंग मशीन की गंदगी और कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है। इसके लिए आप अपनी मशीन के धोने वाले हिस्से में एक कप सिरका डालें और उसे गर्म पानी पर चलाएं। इससे मशीन के अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और मशीन ताजगी महसूस करेगी। सिरके के उपयोग से कपड़ों की महक भी बेहतर होगी और मशीन की उम्र बढ़ेगी।

#2 बेकिंग सोडा से होगा फायदा बेकिंग सोडा भी एक अच्छा सफाई का साधन है, जो वाशिंग मशीन को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए आपको बस एक कप बेकिंग सोडा लेना है और उसे मशीन के धोने वाले हिस्से में डालना है, फिर मशीन को गर्म पानी पर चलाएं। इससे मशीन के अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और मशीन ताजगी महसूस करेगी। बेकिंग सोडा के उपयोग से कपड़ों की महक भी बेहतर होगी और मशीन की उम्र बढ़ेगी।

#3 गर्म पानी का करें उपयोग गर्म पानी का उपयोग करके आप अपनी वाशिंग मशीन को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। इसके लिए मशीन के धोने वाले हिस्से में गर्म पानी भरें और उसे चलने दें। इससे सारी गंदगी और कीटाणु खत्म हो जाएंगे। गर्म पानी से कपड़ों की महक भी बेहतर होगी और मशीन की उम्र बढ़ेगी। इसके अलावा यह तरीका मशीन के अंदर की सफाई को भी बेहतर बनाता है और मशीन को ताजगी महसूस कराता है।

#4 लिक्विड डिटर्जेंट का करें इस्तेमाल अधिकांश लोग कपड़े धोने वाले पाउडर का उपयोग करते हैं, जो मशीन में जमा हो सकता है और गंदगी का कारण बन सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कपड़े धोने वाले पाउडर का उपयोग न करें बल्कि इसके स्थान पर लिक्विड डिटर्जेंट का उपयोग करें। इससे मशीन में कम जमा होता है और सफाई भी बेहतर होती है। लिक्विड डिटर्जेंट का उपयोग करने से मशीन की उम्र बढ़ती है और कपड़ों की महक भी अच्छी रहती है।