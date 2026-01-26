घर पर आसानी से साफ किए जा सकते हैं चांदी के बर्तन, अपनाएं ये तरीके

चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए कई लोग बाजार से महंगे क्लीनर खरीदते हैं, लेकिन इनका असर ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इससे न तो बर्तन साफ होते हैं और न ही चमकते हैं। ऐसे में क्यों न कुछ घरेलू तरीके अपनाए जाएं? इन तरीकों से न केवल आपके चांदी के बर्तन साफ रहेंगे, बल्कि उनमें नई जैसी चमक भी आएगी। आइए इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं।

#1 नमक और सिरका का करें इस्तेमाल चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए नमक और सिरके का मिश्रण बहुत असरदार होता है। इसके लिए एक कपड़े पर थोड़ा सिरका डालें और उस पर नमक छिड़कें, फिर इस कपड़े से अपने चांदी के बर्तन को हल्के हाथों से रगड़ें। इससे जमी हुई गंदगी और धब्बे आसानी से हट जाएंगे। इसके बाद बर्तन को साफ पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें ताकि वह पूरी तरह से साफ हो जाए।

#2 बेकिंग सोडा भी है कारगर बेकिंग सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो कई चीजों के लिए उपयोगी होता है और इसमें भी चांदी के बर्तनों को साफ करने की क्षमता होती है। इसके लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को अपने चांदी के बर्तन पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे आपके चांदी के बर्तन नए जैसे चमक उठेंगे।

#3 टूथपेस्ट का उपयोग करें टूथपेस्ट का उपयोग करके भी आप अपने चांदी के बर्तनों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लेकर उसे बर्तन के सभी हिस्सों पर लगाएं। अब एक मुलायम ब्रश या कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ें। इससे सभी धब्बे हट जाएंगे। अंत में ठंडे पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका न केवल आसान है बल्कि आपके बर्तनों को नई जैसी चमक भी देगा।

#4 नींबू भी है असरदार नींबू एक प्राकृतिक क्लीनर होता है, जो आपके सभी हिस्सों को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आधे नींबू को सीधे अपने सभी हिस्सों पर रगड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब एक मुलायम कपड़े या ब्रश से साफ करें। अंत में ठंडे पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका आपके बर्तनों को न केवल साफ करेगा बल्कि उनमें नई जैसी चमक भी देगा।