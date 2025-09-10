रसोई के टाइल्स को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसानी से होगा काम

रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है और इसे साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है। खासकर रसोई के टाइल्स, जो अक्सर चिपचिपे और गंदे हो जाते हैं। इनकी सफाई के लिए कई तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीके ज्यादा असरदार होते हैं। इस लेख में हम आपको रसोई के टाइल्स को साफ करने के लिए कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिससे आपकी रसोई हमेशा चमकदार बनी रहेगी।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज है, जो हर घर में आसानी से मिल जाती है। इसे आप रसोई के टाइल्स की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और उसे टाइल्स पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर एक नरम ब्रश से रगड़ें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे टाइल्स की गंदगी और चिकनाहट आसानी से निकल जाएगी।

#2 सिरका भी है मददगार सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। इसे आप सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर इसे टाइल्स पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर एक नरम कपड़े या स्पंज से पोंछ लें। इससे टाइल्स की सारी गंदगी हट जाएगी और वे चमकदार बन जाएंगे।

#3 नींबू का रस है प्रभावी नींबू का रस अपने आप में एक बेहतरीन सफाई करने वाला पदार्थ है, जो चिपचिपापन हटाने में बहुत कारगर होता है। इसके लिए एक कटोरी में नींबू का रस निकालकर उसे सीधे टाइल्स पर लगाएं या फिर एक कपड़े पर डालकर रगड़ें। कुछ देर बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे न केवल चिपचिपापन हटेगा बल्कि टाइल्स की चमक भी बढ़ेगी। नींबू का रस प्राकृतिक होने की वजह से स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होता है।

#4 बर्तन धोने वाला तरल करेगा मदद बर्तन धोने वाले तरल में ऐसे कई तत्व होते हैं, जो चिकनाहट हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए थोड़े से बर्तन धोने वाले तरल को गुनगुने पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और उसे टाइल्स पर डालकर स्पंज से रगड़ें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि समय भी बचाता है। इससे आपकी रसोई हमेशा साफ-सुथरी दिखेगी और आपको बार-बार सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।