अचार के लिए रसीले और कच्चे आम चुनने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
अचार के लिए कच्चे आम का उपयोग करना एक पुरानी परंपरा है। सही कच्चे आम चुनना अचार के स्वाद और गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप आसानी से अच्छे कच्चे आम चुन सकते हैं। सही आम चुनने से आपका अचार लंबे समय तक टिकेगा और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और अपने अचार को खास बनाएं।
#1
आकार और रंग पर ध्यान दें
अचार के लिए हमेशा मध्यम आकार के कच्चे आम चुनें। बहुत बड़े या छोटे आम सही तरह से पक नहीं पाते और उनका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा आम का रंग भी अहम है। हरे रंग के हल्के छाप वाले आम सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे सही तरह से पकते हैं और उनका गूदा भी रसीला होता है। इस तरह आप अपने अचार के लिए बेहतरीन कच्चे आम चुन सकते हैं।
#2
छिलके की स्थिति देखें
कच्चे आमों के छिलके पर ध्यान देना जरूरी है। अगर छिलका चिकना और साफ होगा तो आम ताजा होता है और उसका गूदा भी अच्छा होता है। अगर छिलके पर कोई धब्बे या छेद हों तो ऐसा आम न खरीदें क्योंकि ये आम खराब हो सकते हैं या उनमें कीड़े हो सकते हैं। हमेशा साफ-सुथरे और चिकने छिलके वाले आम ही चुनें ताकि आपका अचार स्वादिष्ट बने।
#3
गंध पर ध्यान दें
कच्चे आमों की गंध भी अहम होती है। अगर आम से तेज खट्टी खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वह पका हुआ है और अचार के लिए अच्छा रहेगा। अगर गंध हल्की या कोई नहीं है तो ऐसा आम अधपका हो सकता है, जो अचार बनाने पर सही तरीके से नहीं पक पाएगा। इसलिए हमेशा तेज खट्टी खुशबू वाले पके हुए आम ही चुनें ताकि आपका अचार स्वादिष्ट बने।
#4
बीज के आकार पर ध्यान दें
अचार बनाने वाले आमों में बीज का आकार भी अहम होता है। छोटे बीज वाले आम ज्यादा गूदेदार होते हैं और उनका उपयोग करने पर आपका अचार रसीला बनता है। बड़े बीज वाले आमों में गूदा कम होता है और वे अचार बनाने पर सूख जाते हैं। इसलिए हमेशा छोटे बीज वाले अच्छे गुणवत्ता वाले आम ही चुनें ताकि आपका अचार रसीला बने और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।
#5
स्थानीय बाजार का महत्व
स्थानीय बाजार से खरीदे गए कच्चे आम ताजे होते हैं और उनमें स्थानीय खेती की खुशबू होती है, जो आपके अचार को खास बनाती है। बड़े बाजारों में मिलने वाले आम कभी-कभी कृत्रिम तरीकों से पक्के किए जाते हैं, जिससे उनका स्वाद अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमेशा स्थानीय बाजार से ही अच्छे गुणवत्ता वाले कच्चे आम खरीदें ताकि आपका अचार सबसे बेहतरीन बने और उसका स्वाद लाजवाब हो।