बाजार से खरीदे गुड़ की शुद्धता का पता लगाने के लिए अपनाएं ये तरीके

गुड़ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो न केवल स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह खनिजों का एक अच्छा स्रोत है और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए कई लोग इसे अपने खाने में शामिल करते हैं। हालांकि, बाजार में मिलने वाला गुड़ कई बार मिलावटी होता है, जिससे इसके फायदे नहीं मिल पाते। आइए आज हम आपको गुड़ की शुद्धता जांचने के तरीके बताते हैं।

#1 पानी में मिलाकर देखें गुड़ की शुद्धता जांचने का यह सबसे आसान तरीका है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा गुड़ डालें। अगर गुड़ पानी में जल्दी घुल जाता है तो समझ जाइए कि वह असली है, लेकिन अगर गुड़ पानी में देर से घुलता है तो समझ जाइए कि वह मिलावटी है। दरअसल, मिलावटी गुड़ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जिन्हें पानी में घुलने में समय लगता है।

#2 नींबू के रस का करें इस्तेमाल गुड़ की शुद्धता जानने के लिए नींबू के रस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में गुड़ का एक टुकड़ा रखें और उस पर नींबू का रस डालें, फिर 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। अगर गुड़ में बुलबुले उठने लगते हैं तो समझ जाइए कि यह असली है। दरअसल, गुड़ की शुद्धता का पता नींबू के रस से लगाया जा सकता है।

#3 आयोडीन घोल का उपयोग करें गुड़ में आयोडीन घोल मिलाने से भी इसकी शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए एक कप पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालें, फिर इसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालें। अगर गुड़ पानी के नीचे चला जाए तो यह असली है, लेकिन अगर यह पानी के ऊपर तैरने लगे तो इसमें मिलावट हो सकती है।

