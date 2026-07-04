हार्मोन असंतुलन की आशंका हो रही है? इन तरीकों से लगाएं इसका पता

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त्वचा पर बदलाव नजर आना

अगर आपकी त्वचा पर बिना किसी कारण के बदलाव नजर आ रहे हैं, जैसे कि मुंहासे, रूखापन और झुर्रियां आदि तो यह भी हार्मोन असंतुलन का एक संकेत हो सकता है। खासकर अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो इस स्थिति को गंभीरता से लें और डॉक्टर से संपर्क करें। इन संकेतों से आपको खुद ही पता लगाना होगा कि आपके शरीर में हार्मोन असंतुलन है या नहीं। इसके बाद ही कोई कदम उठाएं।