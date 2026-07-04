हार्मोन असंतुलन की आशंका हो रही है? इन तरीकों से लगाएं इसका पता
क्या है खबर?
हार्मोन शरीर में रसायन की तरह काम करते हैं। ये शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जब शरीर में इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हार्मोन असंतुलन के कारण शरीर में कई बदलाव आते हैं, जिनसे इसकी पहचान हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे शरीर में हार्मोन असंतुलन का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
#1
अनियमित पीरियड्स आना
महिलाओं में हार्मोन असंतुलन का सबसे आम संकेत अनियमित मासिक धर्म यानि पीरियड्स हैं। अगर आपको कभी 21 दिन या 35 दिन के बीच पीरियड्स आते हैं तो यह सामान्य माना जाता है। हालांकि, अगर आपको एक महीने में 2 बार पीरियड्स आता है या एक बार बहुत अधिक खून आता है तो यह हार्मोन असंतुलन का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। कई बार पीरियड्स होते ही नहीं हैं।
#2
नींद में समस्या होना
नींद की समस्या भी हार्मोन असंतुलन का एक संकेत हो सकती है, जिसे नजरअंदाज करना गलत होगा। अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है या आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं तो यह हार्मोन असंतुलन का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बिना किसी कारण के सुबह उठने में असहज महसूस करते हैं या आपको बहुत थकान महसूस होती है तो भी यह हार्मोन असंतुलन का संकेत हो सकता है।
#3
वजन का बढ़ना या घटना
अगर आपका वजन बिना किसी डाइट या व्यायाम के बढ़ रहा है या घट रहा है तो यह भी हार्मोन असंतुलन का एक संकेत हो सकता है। खासकर अगर आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच है तो इस स्थिति को गंभीरता से लें और डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका वजन अचानक बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर है, जिसे जानना जरूरी है।
#4
मिजाज में बदलाव आना
अगर आपको लगता है कि आपका मिजाज अचानक बदल रहा है और आप बिना किसी कारण के गुस्सा, उदास, चिंतित या खुश हो रहे हैं तो यह भी हार्मोन असंतुलन का एक संकेत हो सकता है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपका मूड बार-बार बदल रहा है या आपको खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो भी यह हार्मोन असंतुलन का संकेत हो सकता है।
#5
त्वचा पर बदलाव नजर आना
अगर आपकी त्वचा पर बिना किसी कारण के बदलाव नजर आ रहे हैं, जैसे कि मुंहासे, रूखापन और झुर्रियां आदि तो यह भी हार्मोन असंतुलन का एक संकेत हो सकता है। खासकर अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो इस स्थिति को गंभीरता से लें और डॉक्टर से संपर्क करें। इन संकेतों से आपको खुद ही पता लगाना होगा कि आपके शरीर में हार्मोन असंतुलन है या नहीं। इसके बाद ही कोई कदम उठाएं।