परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए अपनाएं ये शानदार तरीके 

हर साल की तरह इस साल भी 31 दिसंबर का इंतजार हर किसी को है। इस दिन को लेकर हर कोई अपने-अपने तरीके से खास तैयारियां करता है। खासकर युवा तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन अगर आप इस साल नए साल का जश्न घर पर मनाने वाले हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप इस खास दिन को अपने परिवार के साथ मजेदार बना सकते हैं।

#1 घर पर ही पार्टी करें नए साल की पार्टी के लिए हर बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बार घर पर ही पार्टी करने वाले हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसके लिए आप अपने घर को अच्छे से सजाएं और अपने पसंदीदा गानों की सूची बनाएं। इसके अतिरिक्त पार्टी के लिए आप अपने घर में कुछ खेल भी रख सकते हैं, जो पार्टी को और भी मजेदार बना देंगे।

#2 खाने के लिए बनाएं खास पकवान अगर आप और आपका परिवार खाने के शौकीन हैं तो नए साल के मौके पर खास पकवान बनाएं। इसके लिए आप कुछ ऐसे व्यंजनों को चुन सकते हैं, जो आपके परिवार के सभी सदस्यों को पसंद हो। आप चाहें तो अपने घर के किसी एक कमरे को खाने की जगह की तरह सजाएं और वहां भोजन करें। इसके लिए आप उस कमरे में रंग-बिरंगी लाइट्स और फूलों का उपयोग कर सकते हैं।

#3 नाच-गाना नाच-गाने के बिना पार्टी अधूरी सी लगती है। ऐसे में आप अपने परिवार के साथ नाच-गाना करें। इसके लिए आप अपने परिवार के साथ पहले कुछ देर गाने सुनें, फिर नाचें। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो उनके साथ भी नाचें और उन्हें मजा करवाएं। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ गाने भी गा सकते हैं। यकीनन इससे पूरे घर में एक अलग ही माहौल बनेगा।

#4 पुरानी यादें ताजा करें नए साल के मौके पर पुरानी यादें ताजा करना भी अच्छा रहता है। इसके लिए आप अपने परिवार के साथ बैठकर पुराने फोटो एलबम देखें और उन तस्वीरों के बारे में बात करें। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ बैठकर पुराने वीडियो भी देखें। इससे आपको अपने अतीत को याद करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर कुछ पुराने किस्से भी साझा कर सकते हैं।