चमड़े के जूतों की इस तरह से करें देखभाल, लंबे समय तक रहेंगे सही

चमड़े के जूते न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। हालांकि, अगर इनकी सही देखभाल न की जाए तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं। सही देखभाल से आपके चमड़े के जूते लंबे समय तक नए जैसे दिख सकते हैं और आरामदायक बने रह सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने चमड़े के जूतों की देखभाल कर सकते हैं।

#1 नियमित साफ-सफाई करें चमड़े के जूतों की नियमित साफ-सफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले एक मुलायम कपड़े या ब्रश से जूतों की धूल मिट्टी साफ करें। इसके बाद एक गीला कपड़ा लें और उसे निचोड़कर जूतों पर हल्के हाथों से रगड़ें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगे क्योंकि इससे चमड़ा खराब हो सकता है। अंत में एक सूखा कपड़ा लेकर जूतों को पोंछ लें और हवा में सूखने दें।

#2 धूप में न रखें धूप में जूते रखने से उनका रंग फीका पड़ सकता है या चमड़ा सूखकर फट सकता है। इसलिए जब भी जूते सूखाने हों तो उन्हें छायादार जगह पर रखें। इससे वे प्राकृतिक रूप से सूखेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी। इसके अलावा धूप में रखे जाने वाले जूतों का आकार भी बिगड़ सकता है, जिससे उनका पहनना असुविधाजनक हो सकता है। इसलिए हमेशा जूतों को छायादार जगह पर ही सुखाएं।

#3 नमी से बचाएं चमड़ा नमी को आसानी से सोख लेता है, जिससे जूते जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए उन्हें नमी से दूर रखना चाहिए। गीले फर्श या बाथरूम जैसी जगहों पर कभी न रखें। अगर आपके घर में ऐसी जगहें हैं, जहां नमी होती है तो वहां जूतों को रखने के लिए विशेष रैक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जूतों को हमेशा सूखे और हवादार कमरे में रखें ताकि उनमें नमी न आए।

#4 समय-समय पर वैक्स लगाएं चमड़े के जूतों को चमकदार बनाने और उन्हें फटने से बचाने के लिए समय-समय पर वैक्स लगाना जरूरी है। वैक्स लगाने से न केवल चमड़ा मुलायम रहता है, बल्कि पानी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। वैक्स लगाने का तरीका भी आसान है, बस एक साफ कपड़े पर थोड़ा वैक्स लगाएं और उसे हल्के हाथों से जूते पर रगड़ें। इससे आपके जूते हमेशा नए जैसे दिखेंगे और लंबे समय तक टिकेंगे।