घुंघराले बालों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं परेशानी

घुंघराले बालों की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। खासकर तब जब आपको सही जानकारी न हो। अक्सर लोग बालों को संवारते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बाल और भी खराब हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए ताकि आपके बाल स्वस्थ और खूबसूरत बने रहें। इन गलतियों से बचकर आप अपने बालों की सही देखभाल कर सकते हैं।

#1 बालों को धोने के बाद तौलिए से रगड़ना बालों को धोने के बाद तौलिए से रगड़ना एक आम आदत है, लेकिन यह बहुत गलत है। तौलिए से बालों को रगड़ने से वे टूट सकते हैं और उनकी चमक भी कम हो सकती है। इसके बजाय बालों को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं या फिर उन्हें हवा में सूखने दें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी सुंदरता भी बरकरार रहेगी। इस तरीके से आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा और वे जल्दी सूख जाएंगे।

#2 गीले बालों पर कंघी करना गीले बालों पर कंघी करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। जब बाल गीले होते हैं तो वे कमजोर होते हैं और कंघी करने से उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बालों की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं और उनकी बढ़त पर असर पड़ता है। इ सलिए हमेशा सूखे बालों पर ही कंघी करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और उनकी सुंदरता भी बरकरार रहे। इससे आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा।

#3 बाल सुखाने की मशीन का अधिक उपयोग करना बाल सुखाने की मशीन का अधिक उपयोग करने से बालों की नमी खत्म हो जाती है और वे बेजान हो जाते हैं। गर्म हवा से बालों की बाहरी परत खुल जाती हैं, जिससे वे रूखे और उलझे हुए दिखते हैं। इसलिए बाल सुखाने की मशीन का उपयोग कम से कम करें या फिर ठंडी हवा वाली सेटिंग का इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।

#4 बार-बार ब्रश करना बार-बार ब्रश करना भी एक गलत आदत हो सकती है, खासकर जब आपके बाल घुंघराले हों। इससे बाल उलझ जाते हैं और उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। हमेशा हल्के हाथों से ब्रश करें या फिर उंगलियों की मदद लें ताकि आपके बाल टूटे नहीं और उनकी बढ़त भी बनी रहे। इसके अलावा आप बालों के लिए विशेष तेल या कंडीशनर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे बाल आसानी से सुलझेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।