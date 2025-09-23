ब्लूबेरी खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

ब्लूबेरी न केवल स्वादिष्ट फल है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इन गुणों के कारण यह दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने, पाचन को ठीक रखने और त्वचा को निखारने में मददगार है। आइए आज हम आपको ब्लूबेरी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।

#1 रंग पर दें ध्यान ब्लूबेरी खरीदते समय उनके रंग पर खास ध्यान दें। ताजे और पके हुए ब्लूबेरी का रंग गहरा नीला होता है, जबकि कच्चे या अधपके ब्लूबेरी का रंग हल्का नीला या सफेद होता है। अगर कोई ब्लूबेरी थोड़ी लाल भी दिख रही हो तो उसे न खरीदें क्योंकि यह खराब हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर बिकने वाली ब्लूबेरी से भी दूरी बनाएं क्योंकि ये दूषित हो सकते हैं।

#2 आकार पर गौर फरमाएं ब्लूबेरी खरीदते समय उनके आकार पर भी ध्यान दें। ताजे और पके हुए ब्लूबेरी आमतौर पर बड़े आकार के होते हैं, जबकि अधपके या कच्चे ब्लूबेरी छोटे आकार के होते हैं। बड़े आकार के ब्लूबेरी अधिक रसदार और मीठे होते हैं। हालांकि, अगर कोई ब्लूबेरी दोनों में से किसी के आकार में अंतर नहीं होता है तो उन्हें खरीदने से पहले उनकी गंध जरूर चेक करें। अगर वे अच्छी महक दे तो उन्हें खरीदें।

#3 ताजगी का रखें ध्यान ब्लूबेरी खरीदते समय उनकी ताजगी का भी ध्यान रखें। ताजे ब्लूबेरी पर हल्का-सा सफेद पाउडर जैसा दिखता है, जो उन्हें ताजा रखने में मदद करता है। अगर कोई ब्लूबेरी पर यह परत नहीं दिख रही हो या बहुत चिकनी लग रही हो तो समझ जाएं कि ये पुरानी हो चुकी हैं। ऐसी ब्लूबेरी खरीदने से बचें क्योंकि ये जल्द खराब हो सकती हैं।

#4 पके होने का पता लगाएं ब्लूबेरी पके हुए होते समय हल्के दबाव में चटकीले होते हैं और उनसे पानी नहीं निकलता। अगर कोई ब्लूबेरी पके हुए नहीं होते तो उनमें से पानी निकल सकता है। इसलिए जब भी आप बाजार से ब्लूबेरी खरीदने जाए तो उन्हें पहले हल्के हाथ से दबाकर देखें और अगर उनमें से पानी न निकले तो उन्हें खरीदें। इसके अतिरिक्त ब्लूबेरी को सूंघे, अगर उनमें से ताजगी भरी महक आ रही हो तो ही उन्हें खरीदें।