इमरजेंसी फंड बनाने के तरीके

क्या है इमरजेंसी फंड? इसे बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 01:34 pm Jun 26, 202601:34 pm

क्या है खबर?

इमरजेंसी फंड एक ऐसा कोष है, जिसे लोग अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहने के लिए बनाते हैं। यह कोष आपको नौकरी पर जाने, बीमारी या अचानक होने वाले खर्चों जैसी स्थितियों में मदद करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप इमरजेंसी फंड को शुरू कर सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित बचत, खर्चों का बजट बनाना और निवेश के सही विकल्प चुनना होगा।