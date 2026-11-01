घर पर इन एक्सरसाइज को करें

जिम जाने का नहीं है समय? घर पर ही करें ये 5 एक्सरसाइज

लेखन सयाली 04:10 pm Nov 01, 202604:10 pm

क्या है खबर?

आजकल जिम जाना हर किसी को पसंद है। इससे न केवल फिटनेस को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि कई लोग तो इसका हिस्सा बनकर खुद को फिट और स्वस्थ रखने की प्रेरणा भी लेते हैं। हालांकि, अगर किसी कारण से आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको घर पर की जाने वाली 5 एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं।