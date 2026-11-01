जिम जाने का नहीं है समय? घर पर ही करें ये 5 एक्सरसाइज
क्या है खबर?
आजकल जिम जाना हर किसी को पसंद है। इससे न केवल फिटनेस को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि कई लोग तो इसका हिस्सा बनकर खुद को फिट और स्वस्थ रखने की प्रेरणा भी लेते हैं। हालांकि, अगर किसी कारण से आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको घर पर की जाने वाली 5 एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं।
#1
पुश अप्स
पुश अप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज आपके सीने, कंधों और बाजुओं को मजबूत बनाने में मदद करती है।
इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर हाथों को जमीन पर रखकर शरीर को सीधा रखें। अब धीरे-धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर ले जाएं, फिर वापस ऊपर की ओर धक्का मारें।
इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराएं।
#2
स्क्वाट्स
स्क्वाट्स आपके पैरों और निचले शरीर के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें, जैसे कि कुर्सी पर बैठने वाली हों।
इस स्थिति में आने के बाद धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकते हुए वापस खड़े हो जाएं। यह एक्सरसाइज आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूती देती है और उन्हें टोन करती है।
इसके अलावा यह आपकी पीठ को भी सहारा देती है।
#3
प्लैंक
प्लैंक एक बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को मजबूती देती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखकर अपने पंजों पर वजन डालें।
इस स्थिति में अपने शरीर को सीधा रखें और 30 सेकंड से एक मिनट तक इसी अवस्था में रहें। प्लैंक करने से आपकी पीठ, पेट और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
#4
लंजेस
लंजेस आपके पैरों और नितंबों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर एक पैर को आगे की ओर बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे की ओर रखें।
अब घुटनों को मोड़ते हुए इस स्थिति में आएं, जैसे कि आप बैठ रहे हों। इस अवस्था में कुछ सेकंड रहें, फिर पहले पैर को पीछे ले जाएं और दूसरे पैर को आगे लाएं।
यह प्रक्रिया दोनों पैरों से बार-बार दोहराएं।
#5
बर्पीज
बर्पीज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर खड़े होकर झुकें और हाथ जमीन पर रखें, फिर दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं।
अब छाती को जमीन से लगाएं और वापस ऊपर आएं, फिर कूदते हुए खड़े हो जाएं। यह प्रक्रिया बार-बार दोहराएं।
इन सभी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करके आप बिना किसी जिम के भी फिट रह सकते हैं।