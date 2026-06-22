हर मौके के लिए तैयार करें कैप्सूल मेकअप किट, जानिए बनाने का तरीका

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बेस मेकअप

बेस मेकअप सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि यही मेकअप की नींव रखता है। इसके लिए एक अच्छा फाउंडेशन चुनें, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो और उसे प्राकृतिक लुक दे। इसके अलावा एक कंसीलर भी रखें, जिससे आंखों के नीचे के काले घेरे और दाग-धब्बे छिप सकें। साथ ही एक सेटिंग पाउडर भी जरूरी है, ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहे और चिपके नहीं। इन तीनों चीजों से आपका बेस मेकअप पूरा हो जाएगा।