अपने कर्ली बालों को बिना किसी रासायनिक उपचार के वापस बाउंसी बनाने के तरीके
क्या है खबर?
प्राकृतिक कर्ली बालों को फिर से पाने के लिए आपको कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाने की जरूरत है। ये तरीके न केवल आपके बालों को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि उन्हें प्राकृतिक रूप से बाउंस भी देंगे। इसके लिए आपको कुछ खास उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा और नियमित बालों की देखभाल करनी होगी। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जो आपके कर्ली बालों लौटाने में मदद करेंगे और उन्हें मजबूत और चमकदार बनाए रखेंगे।
#1
सही शैंपू और कंडीशनर का चयन करें
अपने बालों के प्रकार के अनुसार सही शैंपू और कंडीशनर चुनें। ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो आपके बालों को नमी प्रदान करें और उन्हें मुलायम बनाए रखें।
सल्फेट और पैराबेन मुक्त शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बालों का प्राकृतिक तेल संतुलन बना रहे।
नियमित रूप से इनका उपयोग करने से आपके बाल मजबूत और चमकदार बने रहेंगे, जिससे आपके कर्ल्स भी बेहतर दिखेंगे और लंबे समय तक टिकेंगे।
#2
कर्ल क्रीम या जेल लगाएं
बाल धोने के बाद गीले बालों पर कर्ल क्रीम या जेल लगाएं। ये उत्पाद आपके बालों में हल्के गीलेपन को बनाए रखते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप से सेट करते हैं।
इन्हें हल्के हाथों से अपने बालों पर लगाएं, ताकि वे भारी न लगें और उनका प्राकृतिक लुक बरकरार रहे।
इसके लिए आप किसी भी अच्छी गुणवत्ता वाली कर्ल क्रीम या जेल का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके बालों को नमी प्रदान करें और उन्हें मुलायम बनाए रखें।
#3
तौलिए से हल्के हाथों से सुखाएं
बाल धोने के बाद उन पर तौलिए को हल्के हाथों से दबाएं, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। कभी भी बालों को जोर-जोर से रगड़ें नहीं, क्योंकि इससे वे टूट सकते हैं और उनका प्राकृतिक कर्ल भी खराब हो सकता है।
इसके लिए माइक्रोफाइबर तौलिया का उपयोग करना बेहतर होता है, जो बालों को जल्दी सुखाने में मदद करता है और उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाता।
इस तरह बालों की नमी बनी रहती है और वे मुलायम बने रहते हैं।
#4
डिफ्यूजर का उपयोग करें
बाल सुखाते समय डिफ्यूजर का उपयोग करें, ताकि आपके कर्ल्स सेट रहें और उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचे।
डिफ्यूजर आपके बालों को धीरे-धीरे सुखाता है, जिससे वे कम झड़ते हैं और उनका प्राकृतिक आकार बरकरार रहता है।
यह तरीका आपके बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें मुलायम बनाए रखता है।
इसके अलावा डिफ्यूजर का उपयोग करके आप अपने बालों को जल्दी सुखा सकते हैं और उन्हें स्टाइलिश लुक दे सकते हैं।