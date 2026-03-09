शिल्प बाजार में खरीदारी करते समय इन 5 तरीकों से करें मोलभाव

शिल्प बाजार में खरीदारी करना एक मजेदार अनुभव हो सकता है। यहां पर आपको अनोखे और हाथ से बने सामान मिलते हैं, लेकिन मोलभाव करना एक कला है। सही तरीके से मोलभाव करने से आप न केवल पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपने अनुभव को भी बेहतर बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ उपयोगी सुझाव देंगे, जो आपको मोलभाव में मदद करेंगे और आपकी खरीदारी को अधिक लाभदायक बनाएंगे।

#1 सामान की सही कीमत जानें मोलभाव शुरू करने से पहले सामान की असली कीमत जानना जरूरी है। इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या पहले से तय बाजार मूल्य की जानकारी ले सकते हैं। इससे आपको सही अंदाजा होगा कि आपको कितनी छूट मिल सकती है। इसके अलावा आप अपने दोस्तों या परिवार से भी सलाह ले सकते हैं। इससे आप सही दिशा में मोलभाव कर पाएंगे और बेवजह की बातचीत से बच सकेंगे।

#2 आत्मविश्वास बनाए रखें मोलभाव करते समय आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी विक्रेता से बात करें तो विश्वास के साथ करें। अपने शरीर की भाषा को सकारात्मक रखें, जैसे कि सीधे खड़े रहना और मुस्कुराना। इससे विक्रेता पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह आपकी बातों को गंभीरता से लेगा। आत्मविश्वास से भरी बातचीत से आप बेहतर सौदा पा सकते हैं और अपनी खरीदारी को अधिक लाभदायक बना सकते हैं।

#3 बातचीत की शुरुआत कम कीमत से करें जब आप किसी सामान की कीमत सुनें तो उसे हमेशा थोड़ी कम रखकर बातचीत की शुरुआत करें। उदाहरण के लिए अगर विक्रेता कहता है कि यह सामान 500 रुपये का है तो आप कह सकते हैं कि मैं इसे 300 रुपये में लूंगा। इससे विक्रेता को पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं और वह भी अपनी कीमत को कम करने पर मजबूर होगा। इस तरह आप बेहतर सौदा पा सकते हैं और अपनी खरीदारी को फायदेमंद बना सकते हैं।

#4 विकल्पों पर विचार करें अगर आपको किसी खास सामान की कीमत ज्यादा लग रही हो तो उसके विकल्प पर विचार करें। शिल्प बाजार में अक्सर एक ही तरह के कई विकल्प मिल जाते हैं, जिनकी कीमत अलग-अलग हो सकती है। इसलिए जब भी आपको कोई सामान महंगा लगे तो उसके समान आकार या डिजाइन वाला दूसरा विकल्प देखें। इससे आपको सही कीमत का पता चलेगा और आप बेहतर सौदा पा सकेंगे। विकल्पों पर विचार करने से आप अपने बजट में भी रहेंगे।