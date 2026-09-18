शरीर में पानी जमा होने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं बढ़ेगा वजन

शरीर में पानी जमा होने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं बढ़ेगा वजन
क्या है खबर?
शरीर में पानी का रुकाव एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या खासतौर पर गर्मियों में अधिक होती है, क्योंकि इस दौरान पसीना अधिक आता है और शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने शरीर में पानी के रुकाव को रोक सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
नमक का सेवन कम करें
नमक का अधिक सेवन शरीर में पानी के रुकाव का कारण बन सकता है। इसलिए, कोशिश करें कि आप कम नमकीन चीजें खाएं।
इसके अलावा बाजार में मिलने वाले तैयार खाने में भी अधिक नमक होता है, जिससे बचना चाहिए। घर का बना खाना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसमें आप अपने अनुसार नमक डाल सकते हैं।
नमक कम खाने से शरीर में सूजन कम होगी और आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे।
#2
पोटेशियम युक्त आहार लें
पोटेशियम एक ऐसा तत्व है, जो शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। इससे शरीर में पानी का रुकाव कम होता है।
केले, पालक और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थ पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा पोटेशियम युक्त डाइट से दिल का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और मांसपेशियों की कमजोरी भी दूर होती है।
#3
हाइड्रेटेड रहें
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें, ताकि आपका शरीर तरलता बनाए रखे और उसमें पानी का रुकाव न हो।
इसके अलावा नारियल पानी, ताजे फलों का रस या हर्बल चाय भी पी सकते हैं, जो शरीर को तरलता बनाए रखने में मदद करती हैं। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
डाइट में फाइबर शामिल करें
फाइबर युक्त डाइट पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जिससे पेट की सूजन कम होती है और शरीर में पानी का रुकाव नहीं होता। फलों, सब्जियों और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में फाइबर अधिक होता है, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
इसके अलावा फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के साथ-साथ वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इससे आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं।
#5
नियमित व्यायाम करें
नियमित व्यायाम करने से शरीर की रक्त संचार प्रणाली बेहतर होती है, जिससे शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त पानी बाहर निकलता रहता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहलना, दौड़ना या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करना फायदेमंद हो सकता है।
इसके अलावा अगर संभव हो तो आप जिम भी जा सकते हैं। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने शरीर में पानी के रुकाव को रोक सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।