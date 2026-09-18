शरीर में पानी जमा होने से रोकने के तरीके

शरीर में पानी जमा होने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं बढ़ेगा वजन

लेखन सयाली 04:29 pm Sep 18, 202604:29 pm

क्या है खबर?

शरीर में पानी का रुकाव एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या खासतौर पर गर्मियों में अधिक होती है, क्योंकि इस दौरान पसीना अधिक आता है और शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने शरीर में पानी के रुकाव को रोक सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।