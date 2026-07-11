मेकअप के दौरान प्राइमर लगाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा फ्लॉलेस लुक
क्या है खबर?
प्राइमर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे की त्वचा को तैयार करने और फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है। सही तरीके से प्राइमर लगाने पर आपका मेकअप न केवल बेहतर दिखता है, बल्कि लंबे समय तक भी चलता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनका प्राइमर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका मेकअप बेहतरीन दिखे और लंबे समय तक चले।
#1
त्वचा के प्रकार के अनुसार प्राइमर का करें चयन
प्राइमर खरीदते समय अपनी त्वचा के प्रकार पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो बिना तेल वाला प्राइमर चुनें, जो अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में मदद करेगा। सूखी त्वचा वालों के लिए नमी देने वाला प्राइमर अच्छा रहता है, जो त्वचा को नमी देता है। संवेदनशील त्वचा वालों के लिए ऐसा प्राइमर अच्छा होता है, जो त्वचा को मुलायम बनाता है और फाउंडेशन को आसानी से लगाने में मदद करता है।
#2
चेहरे को करें साफ और सुखाएं
प्राइमर लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। इसके लिए चेहरे को फेसवॉश से धोएं और तौलिये से पोंछ लें। इसके बाद चेहरे को हल्के हाथों से सुखाएं, ताकि कोई नमी न रहे। नमी रह जाने से प्राइमर ठीक से सेट नहीं होता और मेकअप भी खराब हो सकता है। साफ और सूखा चेहरा ही प्राइमर के लिए सबसे अच्छा आधार होता है, जिससे आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है।
#3
सही मात्रा में लगाएं प्राइमर
प्राइमर लगाते समय मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा प्राइमर लगाने से त्वचा चिपचिपी हो सकती है और मेकअप भी ठीक से नहीं बैठता। आमतौर पर एक छोटी-सी मात्रा ही काफी होती है। उंगलियों, ब्रश या स्पंज की मदद से इसे पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से फैलाएं। ध्यान रखें कि प्राइमर हर हिस्से पर समान रूप से लगे, ताकि फाउंडेशन भी बराबर फैले और आपका मेकअप बेहतरीन दिखे।
#4
आंखों और होंठों पर भी दें ध्यान
आमतौर पर लोग सिर्फ चेहरे पर ही प्राइमर लगाते हैं, लेकिन आंखों और होंठों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आंखों के आसपास की त्वचा को चिकना बनाने के लिए आईशैडो बेस प्राइमर का उपयोग करें, जिससे आईशैडो लंबे समय तक टिका रहे। होंठों पर लिप प्राइमर लगाने से लिपस्टिक या लिप ग्लॉस अच्छी तरह सेट होता है और होंठ सूखे नहीं लगते। इससे आपका पूरा मेकअप एकसार दिखता है और लंबे समय तक टिका रहता है।
#5
समय-समय पर मेकअप को करते रहें ठीक
लंबे समय तक अपने मेकअप को बनाए रखने के लिए समय-समय पर इसे ठीक करना जरूरी होता है। अगर आपका मेकअप थोड़ा-सा खराब दिख रहा हो तो तेल हटाने वाले पाउडर या पेपर का उपयोग करें, ताकि अतिरिक्त तेल हट जाएं और आपका मेकअप ताजा दिखे। इन सरल मेकअप टिप्स को अपनाकर आप अपने मेकअप को न केवल बेहतरीन बना सकते हैं, बल्कि इसे लंबे समय तक टिकाए रखने में भी सफल हो सकते हैं।