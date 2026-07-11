मेकअप के दौरान प्राइमर लगाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा फ्लॉलेस लुक

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आंखों और होंठों पर भी दें ध्यान

आमतौर पर लोग सिर्फ चेहरे पर ही प्राइमर लगाते हैं, लेकिन आंखों और होंठों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आंखों के आसपास की त्वचा को चिकना बनाने के लिए आईशैडो बेस प्राइमर का उपयोग करें, जिससे आईशैडो लंबे समय तक टिका रहे। होंठों पर लिप प्राइमर लगाने से लिपस्टिक या लिप ग्लॉस अच्छी तरह सेट होता है और होंठ सूखे नहीं लगते। इससे आपका पूरा मेकअप एकसार दिखता है और लंबे समय तक टिका रहता है।