आईशैडो लगाते समय न करें ये गलतियां, मिलेगा परफेक्ट लुक

आईशैडो एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो आंखों को आकर्षक बनाने में मदद करता है। हालांकि, कई महिलाएं आईशैडो लगाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका लुक सही नहीं आता। इस लेख में हम आपको ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे ताकि आप इन्हें समझकर अपने आईशैडो को बेहतर तरीके से लगा सकें और अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकें। साथ ही हम आपको सही तरीके से आईशैडो लगाने के सुझाव भी देंगे।

#1 आईशैडो प्राइमर का उपयोग न करना आईशैडो लगाने से पहले प्राइमर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्राइमर आंखों की त्वचा को तैयार करता है और आईशैडो को लंबे समय तक टिकाए रखता है। अगर आप प्राइमर का उपयोग नहीं करेंगी तो आपका आईशैडो जल्दी ही धुंधला हो जाएगा और आपकी आंखें उतनी आकर्षक नहीं दिखेंगी, जितनी दिख सकती हैं। इसलिए हमेशा आईशैडो लगाने से पहले प्राइमर का उपयोग करें। इससे आपका मेकअप ज्यादा सुंदर और टिकाऊ रहेगा।

#2 गलत रंगों का चयन करना आईशैडो के रंग का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह आपकी त्वचा के रंग और आंखों के रंग से मेल खाता हो। अगर आप अपनी त्वचा के रंग से विपरीत रंग चुनती हैं तो आपका लुक अजीब सा लग सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी त्वचा हल्की रंगत की है तो आप पर हल्के गुलाबी या भूरे रंग अच्छे लगेंगे। गहरे रंग की त्वचा वालों के लिए सुनहरे या चांदी के शेड्स बेहतर होते हैं।

#3 ब्लेंडिंग पर ध्यान न देना आईशैडो लगाते समय ब्लेंडिंग पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप आईशैडो को अच्छे से मिलाकर नहीं लगाती हैं तो वह असमान लगेगा और आपका लुक सही नहीं आएगा। इसे हमेशा हल्के हाथों से मिलाएं ताकि आईशैडो अच्छी तरह से फैल सके और एक समान दिखे। इसके लिए आप एक अच्छे ब्रश का उपयोग कर सकती हैं। इससे आपका आईशैडो लुक परफेक्ट और आकर्षक लगेगा, जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी।

#4 आईलाइनर और मस्कारा न लगाना आईलाइनर और मस्कारा लगाने से आपका पूरा लुक पूरा होता है। अगर आप सिर्फ आईशैडो लगाएंगी और बाकी चीजें छोड़ देंगी तो आपका मेकअप अधूरा सा लगेगा। आईलाइनर आपकी आंखों को गहराई देता है और मस्कारा आपकी पलकों को घना बनाता है। इसलिए आईशैडो लगाने के बाद हमेशा आईलाइनर और मस्कारा जरूर लगाएं ताकि आपकी आंखें पूरी तरह से खूबसूरत दिखें। इससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा और आपकी आंखें और भी निखर उठेंगी।