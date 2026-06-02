डाइट में मेथी को शामिल करना चाहते हैं? ये तरीके आजमाएं

मेथी एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। अगर आप अपनी डाइट में मेथी को शामिल करना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको कुछ आसान और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे, जिनसे आप रोजाना मेथी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

#1 मेथी का परांठा मेथी का परांठा एक बेहतरीन नाश्ता या खाना हो सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा लें और उसमें बारीक कटी हुई ताजी मेथी मिलाएं। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन डालकर गूंथ लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर बेल लें और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ खाएं। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 मेथी की दाल मेथी की दाल एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए मूंग या अरहर की दाल को धोकर कुकर में पकाएं। जब दाल पक जाए तो उसमें बारीक कटी हुई ताजी मेथी, नमक, हल्दी, जीरा और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे रोटी या चावल के साथ खाएं।

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#3 मेथी का रायता मेथी का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए दही को फेंट लें और उसमें बारीक कटी हुई ताजी मेथी, भूना हुआ जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इस रायते को ठंडा-ठंडा परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसे खाने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप तरोताजा भी महसूस करेंगे।

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