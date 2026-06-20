डाइट में हरी सब्जियां शामिल करने के तरीके

अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 01:50 pm Jun 20, 202601:50 pm

क्या है खबर?

हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और इन्हें अपने खाने में शामिल करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये सब्जियां न केवल शरीर को ऊर्जा देती हैं, बल्कि रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत करती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीकों से हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल करने के सुझाव देंगे, जिससे आप स्वस्थ रह सकें।