सेब को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

सेब एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, फाइबर और ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और मजेदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप सेब को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसके सभी लाभों का आनंद ले सकते हैं।

#1 सुबह की शुरुआत करें सेब के साथ सुबह का नाश्ता सेब के साथ शुरू करना बहुत अच्छा हो सकता है। आप सेब को छीलकर उसका रस निकाल सकते हैं या फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर दही और शहद के साथ खा सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आपका पाचन भी सही रहेगा। इसके अलावा सेब का सेवन करने से आपकी त्वचा भी चमकदार बनेगी और आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।

#2 सलाद में शामिल करें सेब को सलाद में शामिल करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। आप कच्चे सलाद में सेब के पतले-पतले टुकड़े मिला सकते हैं, जिससे उसका मीठा स्वाद आपके सलाद को और भी मजेदार बना देगा। इसके अलावा आप इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। इससे न केवल सलाद का स्वाद बढ़ेगा बल्कि सेब के पोषक तत्व भी बरकरार रहेंगे। यह सलाद खाने में हल्का और सेहत के लिए अच्छा है।

#3 स्मूदी बनाकर पिएं सेब की स्मूदी बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप एक मिक्सर में सेब के टुकड़े, दही, दूध और थोड़ा सा शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके पीने से आपको ताजगी मिलेगी और यह आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएंगे और आपको स्वस्थ रखेंगे।

#4 स्नैक्स के रूप में खाएं बाहर जाते समय या किसी काम में व्यस्त रहने पर अक्सर लोग जंक फूड खा लेते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में अगर आप अपने बैग में हमेशा एक या दो सेब रख लें तो जब भी भूख लगे, एक सेब निकालकर खा लें। इससे आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी और जंक फूड खाने की इच्छा भी नहीं होगी। सेब का सेवन करने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और सेहत भी बनी रहेगी।