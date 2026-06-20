छोटे बालों को हल्का कर्ल करना चाहती हैं? इन 5 तरीकों से मिलेगी मदद
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छोटे बालों पर हल्के कर्ल बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। सही तरीके और सामान का उपयोग करके आप अपने छोटे बालों पर भी सुंदर और आकर्षक लहरें बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने छोटे बालों पर हल्के कर्ल बना सकती हैं और अपना लुक और भी खास बना सकती हैं।
#1
बालों को हल्का गीला रखें
बालों को हल्के कर्ल करने के लिए सबसे पहले उन्हें हल्का गीला रखना जरूरी है। इसके लिए बालों को धोने के बाद हल्का सा बालों के लिए तेल या क्रीम लगाएं। इससे बाल मुलायम रहेंगे और उन्हें सेट करना आसान होगा। तेल या क्रीम लगाने से बालों को नमी मिलेगी और वे उलझेंगे नहीं, जिससे आप आसानी से उन्हें तरंगों में सेट कर सकें।
#2
बाल घुमाने वाले रोलर या कर्लिंग छड़ी का करें उपयोग
बाल घुमाने वाले रोलर या कर्लिंग छड़ी का उपयोग करके आप अपने छोटे बालों पर आसानी से लहरें बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले बालों पर हल्का सा गर्मी से बचाने वाला स्प्रे करें, फिर छोटे-छोटे हिस्सों में कर्लिंग छड़ी या रोलर लगाएं। ध्यान रखें कि गर्मी से बचाने वाला स्प्रे लगाने से बालों को नुकसान से बचाया जा सकता है। इससे आपके बाल मुलायम और प्राकृतिक दिखेंगे।
#3
गर्म रोलर्स का करें इस्तेमाल
अगर आपके पास गर्म रोलर्स हैं तो उनका उपयोग करके भी आप अपने छोटे बालों पर सुंदर लहरें बना सकती हैं। गर्म रोलर्स को पहले गर्म करें, फिर इन्हें बालों की जड़ों से शुरू करते हुए धीरे-धीरे नीचे तक लपेटें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद रोलर्स को हटाकर बालों को हल्का सा हाथों से सेट करें ताकि वे प्राकृतिक दिखें। यह तरीका आपके बालों को मुलायम और आकर्षक बनाएगा।
#4
बालों को सेट करने वाला स्प्रे लगाएं
जब आप अपने छोटे बालों पर लहरें बना लें तो उन्हें सेट करने के लिए हल्का बालों को सेट करने वाला स्प्रे लगाएं। स्प्रे लगाने से आपकी बनाई गई लहरें पूरे दिन बनी रहेंगी और बार-बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्रे लगाने से आपके बाल मुलायम दिखेंगे और कोई भी उलझन नहीं होगी। इससे आपके बाल पूरे दिन खूबसूरत और आकर्षक दिखेंगे, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।
#5
रात भर बालों की चोटियां बनाएं
रात को सोने से पहले छोटे बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांधकर चोटियां बना लें। सुबह उठकर चोटी को धीरे-धीरे खोलें ताकि प्राकृतिक लहरें बन सकें। यह तरीका आपके बालों को बिना किसी गर्मी के सेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह आपके बालों को मुलायम और प्राकृतिक दिखाएगा। इस तरह से आप आसानी से अपने छोटे बालों को हल्का कर्ल कर सकती हैं और अपना लुक और भी खास बना सकती हैं।