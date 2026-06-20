छोटे बालों को हल्का कर्ल करना चाहती हैं? इन 5 तरीकों से मिलेगी मदद

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रात भर बालों की चोटियां बनाएं

रात को सोने से पहले छोटे बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांधकर चोटियां बना लें। सुबह उठकर चोटी को धीरे-धीरे खोलें ताकि प्राकृतिक लहरें बन सकें। यह तरीका आपके बालों को बिना किसी गर्मी के सेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह आपके बालों को मुलायम और प्राकृतिक दिखाएगा। इस तरह से आप आसानी से अपने छोटे बालों को हल्का कर्ल कर सकती हैं और अपना लुक और भी खास बना सकती हैं।