गर्मियों के दौरान गर्भवती महिलाएं खुद का ऐसे रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत

गर्भवती महिलाएं गर्मियों के मौसम के दौरान खुद का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी और निर्जलीकरण जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पल रहे शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गर्भवती महिलाएं गर्मियों के दौरान खुद का आसानी से ध्यान रख सकती हैं।

#1 पानी पीते रहें गर्भवती महिलाओं के लिए गर्मियों के दौरान पानी पीते रहना जरूरी है। इसके लिए उन्हें दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ भी ले सकती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और निर्जलीकरण से भी बचा रहेगा। साथ ही ये पेय शरीर को ठंडा रखने में मदद करेंगे।

#2 हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें गर्मियों के दौरान गर्भवती महिलाओं को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। सूती और हल्के कपड़े पहनने से पसीना आसानी से निकल जाता है और त्वचा को हवा लगती रहती है, जिससे ठंडक महसूस होती है। टाइट कपड़े पहनने से बचें क्योंकि इससे पसीना नहीं निकल पाता और त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं। इसके अलावा हल्के रंगों के कपड़े चुनें, जो सूरज की रोशनी को अवशोषित नहीं करते और आपको ठंडक का एहसास दिलाते हैं।

#3 बाहर जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर रखें अगर गर्भवती महिलाएं बाहर जाने वाली हैं तो उससे पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लें। इससे उन्हें पता चलेगा कि बाहर कितना गर्म है और किस समय जाना सुरक्षित रहेगा। अगर बाहर बहुत अधिक उमस या गर्मी हो रही हो तो सुबह या शाम के समय ही बाहर निकलें। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए क्योंकि इससे सिरदर्द, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

#4 लू से ऐसे बचें लू एक गंभीर समस्या है, जो अत्यधिक गर्मी के कारण होती है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए, जहां उन्हें ठंडी हवा मिल सके। घर पर कूलर या पंखा चलाकर रहें और घर की खिड़कियां बंद रखें। इसके अलावा बाहर जाने से पहले सिर को अच्छी तरह से ढक लें और छाता लेकर जाएं। साथ ही बाहर जाने के दौरान कोई हल्का और सूती कपड़ा पहनें।