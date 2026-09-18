हेयर ब्रश को इस्तेमाल करने की अवधि

बालों को संवारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रश को कब बदल लेना चाहिए?

लेखन सयाली 02:23 pm Sep 18, 202602:23 pm

क्या है खबर?

बालों को संवारने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना रोजमर्रा की बात है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ब्रश को कितनी बार बदलना चाहिए? यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि गंदे और पुराने ब्रश आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कब और कैसे ब्रश को बदलना चाहिए, ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और सुंदर दिखें। इसके अलावा हम ब्रश की सफाई और देखभाल के बारे में भी बात करेंगे।