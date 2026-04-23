गर्मियों के दौरान कितनी बार बालों को करना चाहिए शैंपू? जानिए सही तरीका
क्या है खबर?
गर्मियों में पसीना, गंदगी और धूल के कारण बालों में चिपचिपाहट और उलझन जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए, यह एक अहम सवाल है क्योंकि इससे बालों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस लेख में हम आपको इस सवाल का जवाब और शैंपू करने का सही तरीका बताएंगे, जिससे आपके बाल स्वस्थ और चमकदार रहेंगे।
#1
बालों के प्रकार के अनुसार चुनें शैंपू
हर किसी के बालों की बनावट और जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए अपने बालों के प्रकार के अनुसार शैंपू चुनें। अगर आपके बाल तैलीय हैं तो तेल नियंत्रित करने वाले शैंपू का इस्तेमाल करें। सूखे बालों के लिए नमी देने वाले शैंपू बेहतर होते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल पतले हैं तो घना दिखाने वाले शैंपू का चयन करें। इस तरह आप अपने बालों की जरूरतों के अनुसार सही शैंपू का चयन करके उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।
#2
हफ्ते में कितनी बार करें शैंपू?
अधिकतर लोगों का मानना होता है कि रोजाना शैंपू करने से बाल साफ रहते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। रोजाना शैंपू करने से बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, जिससे वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, हफ्ते में 2-3 बार शैंपू करना सही होता है। इससे बाल साफ रहते हैं और उनकी नमी भी बनी रहती है। इससे बाल स्वस्थ और चमकदार भी दिखते हैं।
#3
गर्मियों में बाल धोने का सही तरीका अपनाएं
बाल धोने का तरीका भी अहम होता है। गर्मियों के दौरान हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि यह बालों की गंदगी को अच्छे से निकालता है और सिर की त्वचा को आराम भी देता है। ठंडे पानी से बाल धोने से बालों की बाहरी परत बंद हो जाती हैं, जिससे वे जल्दी गंदे हो सकते हैं। इसके अलावा शैंपू लगाने से पहले बालों को हल्का गीला कर लें ताकि शैंपू अच्छे से झाग बना सके।
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शैंपू लगाने का तरीका भी है जरूरी
शैंपू लगाने का तरीका भी अहम होता है। बालों की जड़ों में शैंपू लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें ताकि यह सिर की त्वचा तक पहुंचे। सिर के पिछले हिस्से पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि वहां अक्सर गंदगी अधिक होती है। शैंपू को पूरे सिर पर समान रूप से फैलाएं और कुछ मिनट बाद इसे अच्छे से धो लें। इसके बाद ठंडे पानी से बाल धो लें ताकि शैंपू पूरी तरह से निकल जाए।
#5
कंडीशनर का उपयोग करना न भूलें
शैंपू करने के बाद कंडीशनर का उपयोग करना न भूलें क्योंकि यह बालों को नमी प्रदान करता है और उन्हें मुलायम बनाता है। कंडीशनर लगाने के बाद 2-3 मिनट इंतजार करें और फिर ठंडे पानी से धो लें। इससे आपके बाल न केवल साफ रहेंगे बल्कि उनमें नमी भी बनी रहेगी। इस तरह आप सही तरीके से शैंपू करके अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं और गर्मियों की समस्याओं से बच सकते हैं।